'박보영 닮은' 이성미 딸, '초대형 한강뷰' 방 공개.."삶은 미니멀리스트 추구"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 이성미 딸 조은별이 한강뷰 방을 공개해 눈길을 끈다.

20일 조은별의 유튜브 채널에는 '여름 옷 가고 가을 옷 왔어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

조은별은 "저는 미니멀리스트 한 삶을 추구한다"라며 가을을 맞이해 옷을 정리하는 모습을 보였다. 그는 "옷에 정을 많이 붙이려고 하지 않는다. 과감하게 버리는 스타일"이라며 여름 옷을 골라냈다.

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그는 옷을 둘러보다가 오빠에게 작아서 자신이 입게 된 티셔츠를 꺼내 보이는가 하면 명품 아우터를 소개하기도 했다. 그는 "자랑하고 싶다. 핏이 진짜 예쁘다"라고 말했다.

이성미를 불러 옷 정리 도움을 요청하기도. 이성미는 옷걸이에 옷을 깔끔하게 거는 방법부터 옷을 개는 꿀팁 등을 대방출했다.

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그런가 하면 큼지막한 통창 너머로 한강을 한눈에 조망할 수 있는 시원한 뷰도 눈길을 사로잡았다. 이성미는 앞서 한강뷰 집을 공개하며 "아침에 일어나면 눈 뜰 때 기분이 너무 좋다. 일어날 때 절로 감사합니다라고 한다"라고 밝힌 바 있다.

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한편 조은별은 지난 2월 tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2'에 출연, 배우 박보영 닮은꼴로 화제를 모았다. 조은별은 이성미가 42세에 낳은 막내 딸로, 캐나다에서 대학을 졸업한 후 NGO 단체에서 근무 중인 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com