"임신 때 4kg 밖에 안 쪄..애 낳다 죽을 뻔" 22기 현숙 눈물에도 16기 광수 '2세 집착' ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '16기 광수' 정일대가 2세를 향한 집착을 드러내 '22기 현숙' 김소연과 갈등을 빚었다.

21일 방송되는 JTBC '연애전쟁'에서는 김소연의 입장을 담은 VCR이 공개된다.

본방송에 앞서 '((분노)) 임신의 고통은 안중에도 없고 아이만 원하는 남자'라는 제목으로 공개된 영상에는 임신 문제로 갈등을 빚는 김소연과 정일대의 모습이 담겼다.

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정일대는 김소연에게 "우리가 나이가 있는데 여자는 생물학적으로 임신이 가능한 시간이 한정되어 있지 않냐"며 임신 이야기를 넌지시 꺼냈다.

그러나 김소연은 "또 낳냐. 누구 아기를 낳냐"며 "만약 결혼했을 때 자연스럽게 생기면 몰라도 그리고 나는 아기 키우는 것보다 임신 때 너무 힘들었다"고 털어놨다. 이에 정일대는 "뭐가 그렇게 힘들었냐"고 물었고, 김소연은 "임신 때 힘들었던 거 이야기하지 않았냐. 또 한다고 생각하니까 무섭다"며 눈물을 흘렸다.

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김소연은 제작진과의 인터뷰에서 "(임신을) 되게 쉽게 생각한다. 본인은 정자만 주면 되지 않냐. 나는 10개월 동안 품어야 된다"고 말했다. 이어 "나는 애 낳다가 죽을 뻔했다. 아기 낳고 나서도 너무 앙상했고, 임신 중에 4~5kg밖에 안 쪘다. 지금보다 더 말랐다. 그때 이혼 중이기도 해서 너무 힘들었다"고 털어놨다.

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이와 함께 임신 당시 심각했던 김소연의 피부 상태와 병원에 입원한 모습이 담긴 사진도 공개돼 안타까움을 더했다.

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하지만 정일대는 이후에도 임신 이야기를 이어갔다. 그는 "아이 갖고 싶어도 못 갖는 거랑 안 갖고 싶어서 안 갖는 거랑은 다르다"며 "몸이 힘들어도 아이가 정말 간절한 사람들은 갖지 않냐"며 "특히 남자들은 원래 자기 아이, 2세를 본능적으로 갖고 싶어 한다더라"고 말했다. 이에 이효리는 "남들이 그런 것처럼 돌려서 이야기한다"고 지적했다.

또 정일대는 "콩콩이(김소연 애칭)는 이미 생물학적으로 DNA가 있는 아이가 있고, 나는 없는 거니까 그게 아마 다르겠지"라며 인공수정이나 시험관 시술을 할 생각이 없다는 김소연에게 서운함을 내비쳤다.

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이후 김소연은 "당연히 낳아줄 거라고 생각하나. 황당했다"며 당시 심경을 밝혔다.

두 사람의 대화를 지켜본 서장훈은 "이건 아닌 거 같다. 너무 답답한 게 진짜 안정적인 느낌이 들고 여유가 돼서 '내가 사랑하는 사람의 아이를 가져야겠다'는 분위기를 만들고 저따위 이야기를 해야 하는데 둘의 관계가 너무나도 불안한 상황에서 '임신 안 할 거냐', '시험관 안 할 거냐' 이야기만 하고 있으면 이 사람이 어떻게 받아들이겠냐"고 꼬집었다.

이효리 역시 "소연 씨가 은근히 센 것 같지만 너무 약하고 말 제대로 못 하고 주눅이 들어 있다"며 "저렇게 말하면 나 같으면 '아이 낳으면 키울 돈 있니? 너 능력 있어?' 이렇게 말할 것 같다"며 정일대를 향해 돌직구를 날렸다.

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이에 김소연은 "상처받을까 봐 말 못 하겠다"고 털어놨고, 이효리는 "상처받을까 봐 말 못 해서 그거 때문에 계속 더 편하게 상처 주는 거 같다"고 말했다.