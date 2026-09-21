64세 이만기, 세쌍둥이 황혼육아 현실.."아들은 돈 벌러 가, 남들은 축하하지만 힘들다"

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[스포츠조선 이게은기자] 씨름선수 출신 방송인 이만기가 세쌍둥이 손주 육아 현실을 전했다.

20일 이만기의 SNS에는 "세쌍둥이가 찾아온 우리 가족. 정신은 없지만 행복은 세 배입니다. #만기TV #세쌍둥이 #육아일기 #손주사랑 #가족일상"이라는 글과 영상이 공개됐다.

영상 속 이만기는 아내와 세쌍둥이 손주 육아에 여념이 없었다. 그는 "남들은 세쌍둥이 낳았다고 축하한다는데 이 세명을 어휴..."라며 체력에 부치는 육아 현실을 전했고 아내도 "축하할 일은 맞지만 힘듦이.."라며 공감했다.

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이만기는 이어 손주들을 보며 "너네 엄마, 아빠는 할아버지, 할머니한테 너네를 맡겼다. 아빠는 돈을 벌러 갔다"라며 너스레를 떨었고, 영상을 찍고 있던 며느리는 "엄마는 영상을 찍고 있다"라며 웃음을 터트렸다.

이만기 아내는 "아빠가 돈을 벌어야 우유를 사 오지. 아들은 일생일대에 최고로 열심히 살고 있을 거다. 쌍둥이가 아빠의 인생 공부를 시킨다"라며 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편 이만기는 최근 첫째 아들 부부의 세쌍둥이 출산 소식을 밝혀 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com