음악평론가 이백천, 93세로 별세...조영남 "한국 포크계 총대장 잃었다"

사진=유족 제공

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[스포츠조선 이지현 기자] 원로 대중음악평론가 이백천이 21일 별세했다. 향년 93세.

1933년 황해도에서 태어난 고인은 1960~70년대 한국 포크 음악의 성장기를 이끌며 '통기타 군단의 담임선생님'으로 불렸다.

서울 중앙중학교 밴드부에서 악기와 인연을 맺었고, 진해 해군 군악대와 미8군 악단 '에이톤' 등에서 활동했다. 이후 1964년 TBC(동양방송) PD로 입사하면서 60년 넘도록 통기타 및 포크 음악과 함께 걸어왔다.

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특히 무교동 음악감상실 '쎄시봉'과의 인연이 깊었다. 음반을 구하러 갔다가 DJ 박스를 맡게 된 그는 '대학생의 밤' 등을 진행했고, '똘강'이라는 애칭으로 불리며 조영남, 윤형주, 송창식, 이장희, 박상규 등 수많은 음악가들과 함께했다. 1969년 쎄시봉이 문을 닫자 1970년에는 명동 YWCA에 '청개구리집'을 마련해 김민기, 양희은, 서유석 등 포크 가수들의 무대를 기획했다.

직접 가수는 아니었지만 PD와 기획자, 연출자로서 수십 년간 포크 음악의 최전선을 지켰고, 2002년에는 옴니버스 앨범 마지막 곡 '추억 여행'을 직접 불렀으며, 2014년에는 책 '이백천의 음악여행'을 출간하기도 했다. 또한 1988 서울올림픽 및 대전엑스포 문화축전 전문위원, KBS 시청자위원, 한국포크싱어연합회 상임 고문 등을 역임했다.

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조영남은 연합뉴스와의 인터뷰에서 고인을 "한국 포크계의 총 대장이자 리더"라며 어린 가수들과 어울려주던 중요한 인물이었다고 회고했다. 한 유명 가수 역시 충무로에 있던 고인의 사무실이 신인들에게 칭찬과 따끔한 혹평을 아끼지 않던 포크 데뷔의 1차 관문이자 사랑방 같았다고 기억했다.

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유족으로는 딸 이소연 전 행정안전부 국가기록원장과 사위 정준영 한국방송통신대 교수 등이 있다. 빈소는 서울대학교병원장례식장 4호실에 마련됐으며, 발인은 23일 오전 7시다.

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olzllovely@sportschosun.com