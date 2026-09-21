[인터뷰①]'부활남' 구교환 "자신 있게 킬링타임…의도적으로 더 생각 안 했다"

사진제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 구교환이 '부활남: 더 레드'의 직관적인 매력을 자신했다.

구교환은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'부활남'의 매력은 굉장히 직관적이고 빠르다. 자신 있게 킬링타임이라고 얘기할 수 있다"라고 했다.

30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남')는 웹툰 '부활남'을 원작으로 한 영화다. 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

구교환이 연기하는 석환은 첫 월급으로 가족에게 꽃등심을 사는 것이 꿈이지만, 욱하는 성격 탓에 면접에서 번번이 고배를 마시는 취업 준비생이다. 어느 날 갑작스러운 죽음을 맞은 뒤 72시간 만에 부활하면서 자신에게 특별한 능력이 있다는 사실을 깨닫고, 동시에 의문의 인물들에게 쫓기기 시작한다.

'부활남' 촬영을 마친 지 꽤 오랜 시간이 흘렀지만, 당시의 기억은 여전히 선명하다고. 구교환은 "그래도 영화 촬영하는 순간들은 다 기록돼 있다. 그 집중력과 즐거움이 머릿속에 박혀서 언제든 끄집어내서 얘기할 수 있다. 희미하기는 하다"며 웃었다.

Advertisement

무엇보다 구교환이 꼽은 '부활남'의 강점은 속도와 직관성이다. 구교환은 "'부활남'의 매력은 굉장히 직관적이고 빠르다. 자신 있게 킬링타임이라고 얘기할 수 있다"고 자부했다.

Advertisement

다만 한국형 초인물이나 히어로물이라는 장르적 특성이 작품 선택의 결정적인 이유는 아니었다. 구교환은 "함께한 배우들, 감독님들이 좋았다. 한국형 초인물, 히어로물이라서 선택한 건 아니다. 장르적인 이유는 아니다. 평소 궁금했던 분들인데, 다시 만나고 싶은 사람들이다"라고 밝혔다.

사진제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

원작 웹툰 역시 직접 찾아봤다. 구교환은 "원작 웹툰도 봤다. 그런데 저는 원작이 있는 작품을 많이 했다. 매체를 새로 만나, 새로운 이야기를 하는 것도 좋아한다. '부활남'은 작가님과 감독님의 연출과 영화 안에 속한 세계관에 충실하려고 노력했다"고 말했다.

특히 석환의 빨간 머리는 캐릭터의 첫인상부터 강렬하게 만드는 요소다. 구교환은 "'빨간머리 앤'과 '피구왕 통키'는 대단한 것 같다고 생각했다. 빨간 머리에 대해 특별하게 다가가지는 않았고, 이 세계관의 설정이라고 생각했다"며 고개를 끄덕였다.

Advertisement

석환을 해석하는 방식 역시 복잡하게 접근하지 않았다. 오히려 시나리오에 적힌 인물을 충실하고 직관적으로 구현하는 데 집중했다.

구교환은 "시나리오에 있던 설정이다. 감독님이 만들어주신 설정이다. 전 그게 좋았다. 기준이 자기한테 있는 캐릭터를 좋아한다"고 했다.

이어 "더 꼬지 말고, 때로는 심플하게 그대로 설명하는 게 관객들에게 유리할 때가 있다. 시나리오에 있는 글자 그대로 옮기자고 했다"며 "서브텍스트나 메타포를 담기보다는 스트레이트하게 보여주는 영화라 생각했다. '사실 얘 마음은 이거야'보다는 '얘 마음은 이러니까 이래!'라는 걸 보여주려고, 의도적으로 더 생각 안 했다"고 설명했다.

Advertisement

죽을수록 강해지는 석환의 변화는 액션에도 고스란히 반영됐다. 처음부터 완성된 히어로가 아니라 자신의 능력을 알아가며 점차 강해지는 인물인 만큼, 액션 역시 단계적으로 설계했다.

구교환은 "액션 무술 감독님과 어떻게 하면 그 나이대와 상황, 환경에 맞는 움직임을 표현할까라는 질문을 많이 주고받았다. 석환이의 능력이 디벨롭될 때마다 알맞은 디렉션을 주셨다"며 "조금씩 성장하면서 기술팀, 무술팀, 공간의 도움을 많이 받았다"고 공을 돌렸다.

백종열 감독과의 작업은 구교환에게 또 다른 의미가 있었다. 오래전부터 그의 작품을 지켜봐 왔기 때문이다. 구교환은 "제가 감독님의 영화를 보고 자랐다. '뷰티 인사이드'를 보면서 박해진 선배의 하루만 연기하고 싶다고 생각하기도 했다. 감격스럽게도 이번에 함께하게 됐다"며 "감독님 영화는 설정이 재밌다"고 말했다.

영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com