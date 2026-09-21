[인터뷰②]'부활남' 구교환 "26세 나이차, 김시아와 남매 역할?…영화보면 납득될 것"

사진제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 구교환이 '부활남: 더 레드'에서 호흡을 맞춘 신승호, 강기영, 김시아를 향한 각별한 애정을 드러냈다.

구교환은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남')에서 함께한 배우들과의 호흡에 대해 이야기했다.

30일 개봉하는 '부활남'은 웹툰 '부활남'을 원작으로 한 영화다. 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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구교환이 연기하는 석환은 첫 월급으로 가족에게 꽃등심을 사는 것이 꿈이지만, 욱하는 성격 탓에 면접에서 번번이 고배를 마시는 취업 준비생이다. 어느 날 갑작스러운 죽음을 맞은 뒤 72시간 만에 부활하면서 자신에게 특별한 능력이 있다는 사실을 깨닫고, 동시에 의문의 인물들에게 쫓기기 시작한다.

특히 'D.P.'에 이어 '부활남'에서 신승호와 다시 만난 점도 관심사다. 구교환과 신승호는 각각 죽을수록 강해지는 석환과 타인을 조종하는 블랙으로 만나 팽팽한 대립 구도를 그린다.

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구교환은 신승호의 이름이 나오자 거침없이 애정을 쏟아냈다. 구교환은 "승호 씨는 지금도 보고 싶다. 제가 진짜 좋아한다. 같이 제일 많은 장면을 했다"며 "또 언제 보나 했는데, 승호 씨 때문에 하기도 했다. 또 작품을 하고 싶다. 승호 씨 사랑한다"고 말했다.

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강기영과는 '이상한 변호사 우영우'에 이어 다시 호흡을 맞췄다. 구교환은 "기영 배우와는 '우영우' 때 잠깐 호흡을 맞췄다. 짧아서 아쉬웠다. 같은 회사이기도 하고, 제가 친하다고 생각하는 배우 중 한 명이다"라며 "같이 신을 만드는 자체가 재밌고 즐겁다"고 밝혔다.

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김시아와는 티격태격하면서도 서로를 누구보다 챙기는 '현실 남매' 케미를 완성했다. 극 중 석환의 동생 예린(김시아)은 야무지고 똑똑한 고등학생으로, 면접에서 번번이 낙방하는 오빠의 모의 면접을 봐주고 자료 조사를 돕는 든든한 지원군이다.

다만 실제 나이 차이는 제법 크다. 1982년생인 구교환과 2008년생인 김시아는 26세 차이로, 현실에서는 남매보다 '딸뻘 아니냐'는 짓궂은 이야기가 나오기도 했다. 이에 구교환은 "영화를 보시면 납득이 되시는 나이 차이다"라고 재치 있게 받아쳤다.

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실제 현장에서도 억지로 친해지기보다 시간을 보내며 자연스럽게 가까워졌다고. 구교환은 "현장에서는 친해지기 위해 일부러 다가가는 편은 아닌데, 결국 시간이 지나면서 자연스럽게 친해진 것 같다. 어느 순간 툭툭 열리는 시점이 있지 않느냐. 끝나고 보니 진짜 친해져 있더라"고 돌아봤다.

특히 김시아의 연기를 지켜보면서 배우로서 자극도 받았다. 구교환은 "시아 배우를 보면서 놀라는 지점이 많다. 분석력도 뛰어난데, 그걸 유연하게 바꾸려고 하더라. 저도 보고 배웠다"며 "'왜 저렇게 잘할까? 좋은 걸 많이 보고 자랐나?'라고 생각했다. 감각적으로 뛰어나다"고 칭찬했다.

그러면서 배우를 넘어 창작자로서 김시아와 다시 만나는 순간까지 상상했다. 구교환은 "영화를 만들 기회가 있다면 시아 배우와 꼭 하고 싶다"며 "시아 배우는 가수 겸 배우 역할을 하고, 저는 매니지먼트 하는 역할?"이라고 즉석에서 아이디어를 내놓기도 했다.

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배우들의 끈끈한 호흡은 촬영장을 넘어 영화 홍보 과정까지 이어지고 있다. 구교환에게 '부활남'의 프로모션은 또 하나의 업무라기보다 촬영이 끝난 뒤에도 계속되는 뒤풀이에 가까웠다.

구교환은 "콘텐츠 보시면 아시겠지만, 우리의 장점은 홍보를 일이라고 생각하지 않는다는 점이다. 자연스럽게 얘기하고, 끝나고 맥주 한 잔 하고 그런다"며 "아쉽게도 시아 배우는 콜라를 드시긴 한다. 프로모션 하는 단계도 '부활남' 뒤풀이 같다"고 웃었다.

영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com