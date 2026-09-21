쯔양·히밥도 '밥줄' 끊기나…유튜브 '폭식·섭식장애' 규제에 먹방계 촉각

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[스포츠조선 이지현 기자] 44만 구독자를 보유하고 있는 먹방·다이어트 유튜버 살빼조가 유튜브 채널 수익 창출 중단 사실을 알린 가운데, 유튜브의 섭식장애 관련 광고 정책이 국내 먹방 콘텐츠 전반에 어떤 영향을 미칠지 관심이 커지고 있다.

살빼조는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "먹어조들 안녕하세요. 살빼조입니다. 현재 저의 채널은 수익 창출이 중단된 상태입니다"라고 밝혔다.

이어 "최근 유튜브 측에서 폭식, 섭식장애에 관한 가이드라인이 엄격해지면서 관련 영상을 올린 채널들에 강한 규제를 넣고 있더라"며 "이를 해결하기 위해 회사 측과 방안을 찾고 있으며 어떤 영상에서 제재를 받을지 몰라 영상 업로드도 중단하고 있다"고 설명했다.

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그러면서 "문제가 해결되는 대로 소식 공유드리러 올게요"라며 향후 상황을 알리겠다고 덧붙였다.

살빼조는 먹방과 다이어트, 일상 콘텐츠 등을 선보여온 유튜버다. 현재 구독자 약 44만7000명, 누적 조회수 약 2억9000만회를 기록하고 있다.

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살빼조의 수익 창출 중단 소식이 알려지면서 국내 먹방 유튜버들에게도 시선이 쏠리고 있다.

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특히 한국을 대표하는 먹방 크리에이터 쯔양은 현재 약 1350만명의 구독자를 보유하고 있다. 누적 조회수만 약 39억회에 이르는 초대형 채널로 성장했다. 한 번에 엄청난 양의 음식을 먹는 '대식 먹방'이 쯔양 콘텐츠의 대표적인 특징이다.

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히밥 역시 대표적인 대식가 먹방 크리에이터다. 현재 약 172만명의 구독자와 9억6000만회 이상의 누적 조회수를 기록하고 있다. 히밥은 지난 7월 방송에서 콘텐츠 촬영 비용을 포함한 한 달 식비가 1000만원 이상이라고 밝힐 정도로 대용량 먹방을 주요 콘텐츠로 선보여왔다.

다만 현재까지 쯔양이나 히밥이 이번 섭식장애 관련 정책으로 채널 전체 수익 창출이 중단됐다고 밝힌 사실은 확인되지 않았다. 두 사람의 채널 역시 정상적으로 콘텐츠 활동을 이어가고 있다. 따라서 단순히 '많이 먹는다'는 이유만으로 먹방 콘텐츠가 수익 창출 제한 대상이 된다고 보기는 어렵다.

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실제로 유튜브의 광고주 친화적인 콘텐츠 가이드라인을 보면 먹방 자체를 수익 창출 금지 콘텐츠로 규정하지 않는다. 문제가 되는 것은 섭식장애에 초점을 맞추면서 시청자가 이를 유도하거나 모방할 수 있는 행동을 보여주는 경우다.

유튜브는 구체적으로 최저 체중이나 BMI를 강조하는 콘텐츠를 비롯해 음식을 숨기거나 대량으로 모아두는 행위, 폭식에 대한 언급, 칼로리 부족에 이르게 하는 운동, 구토 또는 설사약 남용, 체중 감량 상황 확인 등을 섭식장애와 관련해 '유도하거나 모방할 수 있는 신호'로 제시하고 있다.

특히 유튜브는 2025년 7월 섭식장애 관련 광고 가이드라인을 커뮤니티 가이드라인과 맞추는 방향으로 정책을 변경했다. 폭식이나 음식 숨기기·사재기, 설사약 남용 등의 유발 요인을 공유하면서 섭식장애에 초점을 맞춘 콘텐츠에는 광고 수익을 지급하지 않는다는 방침이다.

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올해 1월 일부 민감한 주제에 대한 광고 수익 기준을 완화하면서도 섭식장애에 초점을 맞춘 콘텐츠에 대해서는 완전한 수익 창출을 계속 허용하지 않기로 했다.

최근에는 이 같은 기준이 국내 먹방·다이어트 크리에이터들에게도 영향을 미치는 모습이다. 과거 별다른 문제가 없었던 일부 영상에 광고 수익 제한 조치가 내려지는 사례가 나오면서 관련 크리에이터들이 유튜브 정책을 주시하고 있다는 보도도 나왔다.

살빼조 역시 구체적으로 어떤 영상이 문제가 될지 알 수 없다며 신규 영상 업로드까지 중단한 상태다. 이에 따라 관심은 대용량 음식을 빠르게 먹는 방식으로 성장한 국내 먹방 콘텐츠로 향하고 있다. 쯔양과 히밥을 비롯해 수백만명의 시청자를 보유한 대형 먹방 채널 상당수가 '많이 먹는 모습' 자체를 콘텐츠의 핵심으로 삼고 있기 때문이다. 다만 유튜브가 단순한 대식 행위와 섭식장애를 유도하거나 미화하는 콘텐츠를 어떤 기준으로 구분해 적용하는지가 관건이다.

먹방 자체가 규제 대상이 된 것은 아니지만 살빼조처럼 실제 수익 창출 중단 사례가 알려지면서, 국내 대표 먹방 크리에이터들에게도 향후 정책 변화가 어떤 영향을 미칠지 관심이 모이고 있다.

olzllovely@sportschosun.com