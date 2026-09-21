[인터뷰③]'부활남' 구교환, 추석 극장 경쟁에 "정면 아닌 측면승부? 지독한 농담…부담 없으면 거짓말"

사진제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 구교환이 추석 극장가에서 펼쳐질 치열한 흥행 경쟁을 '맛집 골목'에 빗댔다.

구교환은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 추석 극장가 흥행 경쟁에 대해 "맛집이 하나 잘되면 옆집도 잘 된다"며 "이번에도 모든 작품이 좋은 성과를 냈으면 좋겠다"고 말했다.

30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남')는 웹툰 '부활남'을 원작으로 한 영화다. 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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구교환이 연기하는 석환은 첫 월급으로 가족에게 꽃등심을 사는 것이 꿈이지만, 욱하는 성격 탓에 면접에서 번번이 고배를 마시는 취업 준비생이다. 어느 날 갑작스러운 죽음을 맞은 뒤 72시간 만에 부활하면서 자신에게 특별한 능력이 있다는 사실을 깨닫고, 동시에 의문의 인물들에게 쫓기기 시작한다.

무엇보다 올 추석 극장가는 어느 때보다 다양한 작품들이 관객을 만난다. '부활남' 역시 '인턴', '타짜: 벨제붑의 노래', '암살자(들)' 등과 나란히 관객의 선택을 받게 됐다.

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앞서 구교환은 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서 추석 극장가 경쟁을 두고 "정면 승부가 아니라 측면 승부"라고 말해 웃음을 안기기도 했다.

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이에 대해 구교환은 "그건 아주 지독한 농담이었다"고 웃으며 "저는 그런 모습을 기대한다. 앞선 선배 작품들이 잘 흥행해 주셔서, '부활남' 포스터를 보고 같이 흥행할 수 있다고 생각한다. 이번에도 모든 작품이 좋은 성과를 냈으면 좋겠다"고 말했다.

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이어 여러 작품이 동시에 극장에 걸리는 것 자체가 관객에게는 즐거움이라고 바라봤다. 구교환은 "또 다양하니 극장에서 작품을 선택할 수 있다는 것도 제가 관객이라도 신날 것 같다"며 "맛집이 하나 잘되면 옆집도 잘 된다. 저는 웨이팅을 안 좋아한다"고 재치 있게 답했다.

사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환 역시 최근 스크린에서 꾸준히 관객과 만나왔다. '탈주'부터 '만약에 우리', '군체'까지 장르와 캐릭터를 달리하며 필모그래피를 이어온 만큼, 이제는 '구교환이 나오면 믿고 본다'는 관객의 기대도 커졌다. 그만큼 흥행 성적에 대한 부담도 뒤따를 수밖에 없다.

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구교환 역시 부담이 전혀 없지는 않다고 솔직하게 털어놨다. 다만 부담보다 새로운 작품을 관객에게 선보인다는 기대가 더 크다고 했다.

구교환은 "부담보다는 기대감이 더 크다. 부담감이 없으면 거짓말이다. 그걸 이기는 것들이 있다"며 "무대인사나 동료들과 이 영화를 알리기 위해 하는 것들이 재밌다"고 말했다.

이어 "제가 재미없는 것은 아무것도 하지 않는 일이다. 현장만큼 도파민을 주는 곳이 없다"고 강조했다.

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영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com