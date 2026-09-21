이현이, 심장 철렁했던 子 사고 "킥보드 타다 넘어져 턱 48바늘 꿰매"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이가 아찔했던 아들의 사고를 떠올렸다.

19일 이현이의 유튜브 채널에서는 '법의학자가 직접 본 아이들의 위험한 사고는? 엄마라면 꼭 알아야 할 안전사고 대처법 A to Z'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아들 둘을 키우고 있는 이현이는 법의학자 유성호를 초대해 아이들의 안전사고 대처법에 대해 물었다. 이현이는 "항상 안전사고에 불안에 떠는 사람이다. 2년 전에 저희 첫째가 아파트 단지에서 킥보드를 타다가 친구랑 부딪혀서 넘어지면서 킥보드의 날카로운 부분에 턱이 베였다. 그래서 턱이 찢어진 게 아니라 터졌다. 48바늘을 꿰맸다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

이현이는 "그때 시간이 저녁 9시였다. 급히 근처 응급실에 갔는데 보시더니 이거는 다음날 아침에 전문 성형외과를 가는 게 낫겠다 해서 드레싱해주시고 그 상태로 다음날 성형외과를 갔는데 아이들 열창 생겼을 때 성형외과 전문병원이 있더라. 꼭 알아두시는 게 좋겠다. 특히 아들 키우시면"이라 밝혔다. 이를 들은 유성호는 "큰 사고다. 48바늘이면 엄청나게 많이 손상도 입었고 부모님 마음도 그만큼 깜짝 놀랐을 것"이라며 이현이를 위로했다.

이뿐만이 아니었다. 위급상황에는 꼭 119를 부르라는 유성호의 말에 이현이는 "저희가 홍천에 놀러 갔다. (아들이) 놀다가 옆으로 넘어져서 모서리에 머리를 찧었다. 모서리에 머리를 찧었는데 일단 병원이 너무 멀었다. 패닉이 와서 119를 불렀다"고 떠올렸다.

Advertisement

이현이는 "저희가 있는 데까지 오시면서 저한테 전화를 끊지 않고 어떻게 해야 할지 알려주더라. 벌벌 떨면서 따라했다. 오셔서 다행히 응급처치를 해주시고 아이는 병원에 안 가고 거기서 치료가 끝났다. 그러니까 내가 응급실에 들어갈 목적이 아니더라도 안전사고가 있을 때 구급차를 부르는 게 굉장히 도움이 된다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com