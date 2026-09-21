[인터뷰④]구교환 "다른 배우만큼 일 하는데, 유독 '열일' 이미지…티 많이 나는 편"

사진제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 구교환이 유독 '열일'하는 배우로 비치는 데 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

구교환은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 최근 쉼 없는 작품 활동에 대해 "직업이 배우인데 일이 즐겁다. 연기하는 게 즐거우니 연기를 하지 않을 수 없지 않느냐"며 "다른 배우들 하는 만큼 하는데, 일을 하는 티가 많이 나는 편인 것 같다"고 말했다.

구교환은 최근 스크린에서 유독 바쁜 행보를 이어가고 있다. 영화 '만약에 우리'에서는 풋풋하고 애틋한 멜로를, '군체'에서는 비틀린 신념을 지닌 천재 생물학자를 연기한 데 이어, 오는 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남')에서는 죽을수록 강해지는 취업 준비생 석환으로 변신했다.

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'부활남'은 웹툰 '부활남'을 원작으로, 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다.

장르도 캐릭터도 다른 작품을 연이어 선보이면서 자연스럽게 '열일하는 배우'라는 수식어도 따라붙었다. 그러나 구교환에게는 지금의 활동량이 특별히 많은 것도 아니었다.

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구교환은 "일을 하는 티가 유독 많이 나는 편인 것 같기는 하다. 그렇게 타고난 건 부모님께 감사하다"며 "다른 배우들 하는 만큼 하는데, 유독 저에게만 '너 많이 하니까 아프지 않니?'라고 하더라. 근데 감사하다. 저에게는 적당량이다. 연기할 때 기회가 오니까 연기를 하지"라고 말했다.

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작품을 내놓는 것만큼이나 관객을 직접 만나는 데도 적극적이다. 구교환은 영화가 개봉할 때마다 수많은 무대인사에 나서는 배우로도 익숙하다.

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이에 대해서도 "그것도 티가 나더라. 다 150회씩 했는데, 저는 언제나 무대인사를 그렇게 했었다"며 웃었다.

구교환에게 무대인사는 단순한 홍보 일정이 아닌 영화 작업의 연장선이다. 구교환은 "영화가 개봉하면 일정이 맞을 때 관객들과 만나는 게 제 오래된 전통이다. 영화로 인사를 나누는 것도 좋아하고, 감상도 궁금하고 그렇다"고 했다.

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이어 "극장에 가는 것도 영화의 완성 중 하나다. 그것 또한 영화를 찍는 기분이다"라고 덧붙였다.

사진제공=롯데엔터테인먼트

그렇다고 언제나 쉬지 않고 달려야 한다고 생각하는 것은 아니다. 죽어도 72시간 뒤 다시 일어나는 '부활남'의 석환과 달리, 현실의 구교환은 넘어졌다면 잠시 그대로 있어도 괜찮다고 말했다.

요즘 자신을 넘어져도 다시 일어나게 만드는 힘이 무엇이냐는 질문에 구교환은 "넘어지면 넘어져 있으려고 한다. 일어나고 싶을 때 일어나려고 한다"고 답했다.

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그러면서 "빨리 일어나야 할 때도 있고, 넘어질 때 빨리 일어나려면 허리 다친다. 바로 일어나지는 않는 것 같다"며 "그때그때 상황에 맞추려고 한다"고 말했다.

영화 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com