이준영→유아인 소속사 빌리언스, 日 에이벡스 손 잡았다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 종합 매니지먼트사 빌리언스가 일본 최대 연예기획사인 에이벡스와 손 잡았다.

빌리언스는 21일 에이벡스 뮤직 크리에이티브와 손잡고 보이그룹 원오어에잇의 한국 활동 매니지먼트 계약을 체결했다고 밝혔다.

원오어에잇은 미즈키 네오 레이아 료타 소우마 타케루 츠바사 유가로 구성된 8인조 보이그룹으로, 라이언 테더, 빅숀 등 세계적인 아티스트와 협업하며 일본을 넘어 미국과 중남미 등 글로벌 활동을 전개하고 있다.

Advertisement

2025년 발표한 싱글 'DSTM'은 미국 미디어베이스 톱40에 5주 연속 진입했고 빌보드 US 팝 에어플레이 차트에서도 톱40을 기록하며 현지 시장에서 주목받았다. 올해 발매한 미니 1집 '개더' 타이틀곡 '도쿄 드리프트' 역시 미디어베이스 빌딩 차트 톱40에 9주 연속 이름을 올렸다. 9월 기준 음악 스트리밍 플랫폼 누적재생 수 7900만회, 유튜브 콘텐츠 누적조회수 3억 2000만회, 틱톡 내 음원 누적재생수 9억 1000만회를 돌파하며 뜨거운 인기를 끌고 있는 팀이다. 이에 힘입어 원오어에잇은 미국 메이저 레코드사인 애틀랜틱 뮤직그룹과 글로벌 계약을 체결, 미국과 중남미에서 팬미팅 및 라이브 투어도 진행했다.

빌리언스는 이번 파트너십을 통해 원오어에잇의 국내 음반 발매와 프로모션을 비롯한 한국 활동 전반을 체계적으로 지원한다. 또 에이벡스 뮤직 크리에이티브를 비롯한 일본 엔터테인먼트 시장과의 네트워크를 공고히하며 글로벌 시장과의 연계 기반도 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

Advertisement

빌리언스는 고원희 고창석 권소현 손현주 이준영 이주연 유아인, 인피니트 김성규 남우현, SG워너비 김용준, 에이핑크 정은지, 워너원 윤지성 등이 소속된 종합 엔터테인먼트사다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com