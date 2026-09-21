'가능한 사랑' 감독 "단순하기 보단 복잡한 이야기 나누고파"

21일 서울 용산CGV에서 영화 '가능한 사랑' 언론시사회가 열렸다. 베니스 영화제 은사자상 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 이창동 감독. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 조지영 기자] 이차동 감독이 "여러 층위의 복잡한 이야기를 관객과 함께 나누고 싶었다고 말했다.

21일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 언론시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 갑작스러운 부당 해고 이후 삶의 기반을 잃고 투쟁하는 해고 노동자 호석 역의 설경구, 다큐멘터리 감독의 아내를 응원하고 돕는 상우 역의 조인성, 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지 역의 조여정, 그리고 이창동 감독이 참석했다. 해고 노동자인 남편의 곁을 지키며 치열하고 고단한 삶을 살아가는 미옥 역의 전도연은 미국 일정으로 화상 비대면으로 참석했다.

이창동 감독은 "한 두 마디로 이야기 하기 어려운 영화다. 우리가 살고 있는 현실, 한국 사회 뿐만 아니라 전 세계에 닥친 문제를 단순하고 쉽게 이야기 하기 보다는 여러 층위에서 말하고 싶었다. 우리의 세계가 단순하지 않고 복잡한 모습을 감추고 있는데 그걸 관객과 같이 말하고 싶었다. 해고 노동자, 계급 갈등, 영화 만드는 사람의 윤리나 태도, 사람과의 관계로 보일 수 있다. 이런 것을 관객과 함께 느끼고 질문을 하고 싶어서 만들게 됐다"고 연출 의도를 전했다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com