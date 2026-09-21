[공식] '이효리·옥주현·이진·성유리' 핑클, 21년만 완전체 컴백

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[스포츠조선 백지은 기자] '원조 요정' 핑클이 돌아온다.

젬스톤이앤엠은 21일 핑클 완전체 활동을 준비하고 있다고 밝혔다.

젬스톤이앤엠 그룹 경영총괄 Jason Lee 대표는 "핑클은 대한민국 대중음악사에서 상징적인 의미를 가진 아티스트"라며 "오랫동안 핑클을 기다려온 팬들과 새로운 순간들을 만들 수 있도록 다양한 활동을 순차적으로 선보이겠다"고 전했다.

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핑클 완전체 활동은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클' 이후 약 21년 만의 일이다. 2019년 JTBC '캠핑클럽'을 통해 이효리 옥주현 이진 성유리가 재회해 신곡을 발표한 적이 있긴 하지만, 당시에는 방송을 계기로 한 특별 프로젝트 성격에 가까웠다. 이번에는 단발성 이벤트가 아닌, 지속 활동을 위한 새 출발이란 점에서 남다른 의미를 가진다.

핑클은 1998년 데뷔, '블루레인' '내 남자친구에게' '영원한 사랑' '나우' 등 수많은 히트곡을 발표하며 S.E.S와 함께 대한민국 1세대 걸그룹 양대산맥으로 사랑받았다. 이후 이효리는 솔로 가수와 방송인으로, 옥주현은 뮤지컬 배우로, 이진과 성유리는 연기자로 독자적인 커리어를 쌓아왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com