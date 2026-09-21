'가능한 사랑' 이창동 "베니스 은사자상보다 관객 반응이 더 중요해"

21일 서울 용산CGV에서 영화 '가능한 사랑' 언론시사회가 열렸다. 베니스 영화제 은사자상 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 이창동 감독. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 조지영 기자] 이창동 감독이 "베니스영화제 은사자상보다 관객 반응이 더 중요했다"고 말했다.

21일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 언론시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 갑작스러운 부당 해고 이후 삶의 기반을 잃고 투쟁하는 해고 노동자 호석 역의 설경구, 다큐멘터리 감독의 아내를 응원하고 돕는 상우 역의 조인성, 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지 역의 조여정, 그리고 이창동 감독이 참석했다. 해고 노동자인 남편의 곁을 지키며 치열하고 고단한 삶을 살아가는 미옥 역의 전도연은 미국 일정으로 화상 비대면으로 참석했다.

이창동 감독은 은사자상 수상 소감에 대해 "기쁘고 영광스럽게 생각한다. 그러나 베니스영화제에서도 이야기를 했지만 상은 결과물이고 상보다 이 영화가 세상에 나와 관객과 처음 만나는 자리가 베니스였다. 관객이 이 영화를 어떻게 받아줄지가 중요했다. 이 영화는 쉽고, 자극적인 영화가 아님에도 관객이 이 영화가 던지는 질문과 이야기하고자 한 바를 잘 느껴주고 반응해준 것 같았다. 그게 다행이었고 기뻤다"고 솔직하게 답했다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com