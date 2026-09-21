태진아, 하늘도 감동한 사랑…♥옥경이 치매 진행 멈췄다

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 태진아의 지극정성에 하늘도 감동했다.

19일 채널 '미스&미스터트롯'을 통해 공개된 '밴라이브' 영상에서 태진아는 아내 이옥형 씨의 근황을 전했다.

태진아는 "요즘에는 밖에 나가는 걸 별로 좋아하지는 않는다. 올여름은 특히 더워서 나오지 않았는데 가을이 되면 다시 함께 나오려 한다"며 "치매 진행이 멈췄다. 꺾인 상태가 1년째 이어지고 있다. 더 진행되지 않아 너무 감사하다"고 밝혔다.

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태진아는 1981년 미국에서 만난 이옥형 씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다. 둘째 아들인 이루는 가수 겸 배우로 활동 중이다.

이후 2023년 6월 이씨가 치매 투병 중이라는 사실이 알려졌다. 태진아는 오랜 기간 직접 아내의 병간호를 해온 것으로 전해져 주변을 먹먹하게 했다. 무려 7년이 넘게 아내를 케어해 온 태진아는 지난 2월 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'을 통해 함께 병원을 방문하는 등의 일상을 공개하기도 했다.

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1973년 '내 마음 급행열차'로 데뷔한 태진아는 '옥경아' '거울도 안보는 여자' '미안 미안해' 등 수많은 히트곡을 발표하며 송대관 설운도 현철과 함께 '트로트 4대 천왕'으로 인정받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com