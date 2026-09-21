'가능한 사랑' 조인성 "베니스서 기자들 사인 요청 세례..깜짝 놀라고 당황"

21일 서울 용산CGV에서 영화 '가능한 사랑' 언론시사회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 주연배우 조인성. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성이 "베니스에서 기자들 사인 요청 세례, 깜짝 놀라고 당황했다"고 말했다.

21일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 언론시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 갑작스러운 부당 해고 이후 삶의 기반을 잃고 투쟁하는 해고 노동자 호석 역의 설경구, 다큐멘터리 감독의 아내를 응원하고 돕는 상우 역의 조인성, 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지 역의 조여정, 그리고 이창동 감독이 참석했다. 해고 노동자인 남편의 곁을 지키며 치열하고 고단한 삶을 살아가는 미옥 역의 전도연은 미국 일정으로 화상 비대면으로 참석했다.

조인성은 베니스영화제 공식 초청 당시 기자회견 끝나고 기자들의 사인세례를 받은 사연에 대해 "베니스영화제에 기자회견이 끝나고 기자들이 사인을 받아 깜짝 놀라고 당황하기도 했다. 공식 기자회견인줄 알았는데 우루루 다가오길래 내가 뭘 잘 못 한 줄 알았다. 반갑기도 하고 감동스럽기도 했다. 한국 영화의 위상을 베니스에서도 느껴준 것 같다. 반갑고 감사했다"고 곱씹었다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 극장 개봉 후 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com