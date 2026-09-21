어른답지 못해…심수봉, 17세 김다현에 "인생 몰라" 공개저격 후폭풍[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 심수봉이 까마득한 후배 가수인 김다현을 공개저격해 맹비난을 받고 있다.

심수봉은 20일 전라북도 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌' 무대에 올랐다.

김다현의 공연이 끝난 뒤 무대에 오른 심수봉은 두 곡 정도를 부른 뒤 대뜸 "앞에 노래 부른 여자. 지금 내 머리를 어지럽게 만들었다. 여기 혹시 그 매니저 와있냐. 젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨"라고 김다현을 공격했다.

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이어 "노래를 듣고 있으면서 너무 힘들어서 여러분 앞에서 얘기한다. 내 앞에 저 선수 내보내지 말아라. 나 어지러워서 쓰러지게 생겼다. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 거 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고 찾아오신 분들을 위로해 주는 음악은 그렇게 쉬운게 아니다"라고 말했다.

김다현은 '청학동 훈장' 김봉곤의 딸로 MBN '보이스트롯', TV CHOSUN '미스트롯2', MBN '현역가왕' 등에서 탁월한 가창력과 감정 표현, 깔끔한 무대매너로 좋은 성과를 거둔 바 있다. 그의 나이는 불과 만 17세. 그런데 71세 원로 가수 심수봉이 까마득한 후배를 공개적인 자리에서 아무 이유 없이 공격한 것이다.

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이에 네티즌들은 '어른답지 못한 행동이다' '노래는 부르는 사람마다 다른 매력이 있는 것' '현장에 있었지만 김다현의 무대는 완벽했다' '17세가 인생을 아는 게 더 이상한 거 아닌가' '어른이고 선배라면 어른스럽게 뒤에서 따로 얘기해 줄 수 있는 것 아닌가' '저 행사에 김다현의 노래를 들으며 좋아하신 분도 많았을 건데 본인이 듣기 싫다고 노래부르지 말라고 하다니. 누군가 본인 그렇게 노래 부르는 거 듣기 싫다고 노래하지 말라고 하면 수긍하고 노래 안부르실거냐' '그냥 공연을 즐기러 온 사람들은 무슨 죄냐' '손녀뻘인 아이에게 너무하다'는 등 비난의 목소리를 냈다.

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1955년 생인 심수봉은 1978년 '그때 그사람'으로 MBC '대학가요제'에서 '너무 프로답다'는 이유로 수상에는 실패했지만 메가 히트를 기록하며 가수로 정식 데뷔했다. 그러나 10.26 사건으로 방송활동이 금지됐고 1984년에서야 다시 활동을 할 수 있게 됐다. 심수봉은 '남자는 배 여자는 항구'로 복귀에 동시에 재기, '사랑밖엔 난 몰라' '님이여' '미워요' '고독한 사랑' '백만송이 장미' 등의 히트곡을 발표했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com