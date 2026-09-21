김승현 母, 남편 몰래 사업 계획…子 걱정에 서운 "엄마 밀어줄 생각은 안 하고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현의 어머니가 사업을 꿈꿨다.

20일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '하필이면 시어머니 시아버지가 백옥자 여사, 김언중 선생…'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김승현의 어머니는 둘째 며느리를 따로 방으로 불러 은밀한 이야기를 시작했다. 어머니는 "나도 CEO하면 옷도 멋있는 거 입고 다니고 당당하게. 나도 능력 있겠다 그렇게 할 수 있겠다 싶다"고 사업을 꿈꿨다. 어머니는 "사람 일은 모르는 거다. 한방에 뜰 수가 있다"고 밝혔고 둘째 며느리는 "의상 센스나 피부도 지금 연세에 비해 너무 좋으셔서 여성들한테 힘은 주실 수 있을 거 같다"고 밝혔다.

Advertisement

그러면서도 며느리는 "어머님 생각이 있으시지만 이런 루트는 저는 잘 몰라서 아버님이랑도 얘기해보는 게 좋을 거 같다"고 조심스럽게 얘기했지만 어머니는 "평생 저 양반만 따라다니고 저 사람 말만 들었는데 지금 와서 또 저 양반한테 물어보냐. 됐다. 승현이하고 승환이하고 수빈이한테 물어보면 된다. 승현이는 옛날부터 찬성했다"며 김승현에게 전화를 걸었다.

어머니는 김승현에게 "엄마가 뭐라도 해야 될 거 같다. 너무 집에만 있고 그러니까 아픈 데가 많이 생기는 거 같아서 CEO처럼 활동도 하고 뭐라도 해서 돈을 벌어봐야 할 거 같다"고 말을 꺼냈다. 하지만 김승현은 "무슨 CEO를 한다 그러냐. 어떤 걸 해보시려고 그러냐"고 부정적인 반응을 보였고 어머니는 "엄마는 옛날부터 뭐 하면 잘 되고 그랬다"고 밝혔다.

Advertisement

김승현이 "사업은 아무나 하냐"고 했지만 어머니는 "아무나 안 하니까 엄마가 하려고 그러는 거다. 아무나 안 하니까 엄마가 해보려 한다. 너는 옛날에 엄마가 돈 엄청 번 거 모르지? 식구들 다 먹여 살렸잖아. 엄마가 복이 있다"고 자신있게 말했다.

Advertisement

김승현은 "초기 자본금 같은 건 어떻게 하려 하냐"고 구체적으로 물었지만 어머니는 "능력 있다. 너는 엄마를 뭘로 보냐. 엄마가 잘 돼서 너도 엄마가 도움 줄 수도 있는 거잖아"라고 두루뭉술하게 말했다.

Advertisement

계속 김승현이 소극적인 반응을 보이자 어머니는 "너는 엄마가 한다 그러면 밀어줄 생각은 안 하고 처음부터 '되겠냐. 안 되겠냐' 하냐. 그런 식으로 하면 안 된다"고 서운한 티를 냈다. 이에 김승현은 "그러면 홍보, 광고 이런 거 도와주겠다"며 어머니를 달랬다.

wjlee@sportschosun.com