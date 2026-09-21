"내 리더십 후회"...엑소 수호, '탈퇴 0명' 세븐틴 보며 자책

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[스포츠조선 이지현 기자] 엑소 리더 수호가 데뷔 12년 차에도 단 한 명의 탈퇴 없이 13인 체제를 지키고 있는 세븐틴을 보며 리더로서 '후회'를 언급했다.

21일 유튜브 채널 '채널 반달'에는 엑소 수호, 세븐틴 에스쿱스, 보이넥스트도어 명재현, 젝스키스 은지원 등 각 그룹에서 리더를 맡아온 이들이 출연해 아이돌 그룹 생활과 리더의 고충에 대해 이야기를 나눴다.

이날 대화는 '다른 그룹의 막내가 되기 vs 내 그룹의 막내가 되기'라는 질문에서 시작됐다. 멤버들은 각자 막내의 장단점을 이야기했고, 자연스럽게 오랜 기간 여러 멤버를 이끌어 온 리더들의 고충으로 화제가 이어졌다.

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세븐틴의 리더 에스쿱스는 팀의 막내 디노에 대해 이야기하며 "형이 12명이나 있으면 아무리 형들이 잘해줘도 힘들 것"이라고 인정했다. 이어 그룹을 이끄는 방식에 대해 "맏형과 막내가 역할을 잘하면 팀이 잘 굴러가는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

이를 듣던 출연진은 13명의 대규모 인원을 오랫동안 이끌어온 에스쿱스의 리더십에 감탄했다. "초등학교로 치면 한 반을 운영하는 것"이라는 말까지 나왔고, "세븐틴을 지금까지 끌고 왔다"며 에스쿱스에게 박수를 보냈다.

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특히 명재현은 에스쿱스에게 "후배 아이돌들에게 세븐틴은 교과서 같은 그룹"이라며 오랜 시간 팀을 유지해 온 세븐틴을 높이 평가했다. 이에 은지원도 "정답은 없지만 지금까지 해온 걸 보면 너희 방식이 맞았던 것"이라며 "13명이 10년 넘게 같이 있다는 게 쉽지 않다. 정말 잘했다"고 말했다.

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2015년 데뷔한 세븐틴은 올해 데뷔 12년 차를 맞았다. 특히 13명의 멤버가 한 명의 탈퇴도 없이 팀을 유지하고 있다는 점에서 장수 아이돌 그룹의 대표적인 사례로 꼽힌다.

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수호는 이 대목에서 자신의 리더 생활을 돌아보기도 했다. 그는 "저는 항상 가끔 후회되는 게 있다"며 "나도 에스쿱스처럼 했어야 했나 싶기도 하다"고 털어놨다. 이에 선배 은지원은 "너도 너만의 방식으로 엑소를 지금까지 이끌어왔다"고 수호를 다독였다.

수호의 발언은 엑소가 걸어온 지난 시간을 떠올리게 해 더욱 눈길을 끌었다. 엑소는 2012년 12인조로 데뷔했으나 이후 크리스, 루한, 타오가 팀을 떠나면서 9인 체제로 재편됐다. 이후 멤버들의 군 복무와 개인 활동 등이 이어지며 완전체 활동에도 여러 차례 공백이 있었다.

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그만큼 리더인 수호에게 13명이 10년 넘게 한 팀으로 활동하고 있는 세븐틴의 모습은 남다르게 다가온 것으로 보인다. 직접 "나도 에스쿱스처럼 했어야 했나"라고 말할 정도로 후배 리더의 방식과 세븐틴의 팀워크를 바라보며 자신의 지난 시간을 되짚었다.

olzllovely@sportschosun.com