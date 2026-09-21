한국 LoL 대표팀, 아시안게임 최종 점검 완료…미국·베트남 상대로 2연승

Advertisement

Advertisement

한국의 e스포츠 종목 '리그 오브 레전드'(LoL) 국가대표팀이 미국과 베트남을 상대로 실전 점검을 마치며 아이치-나고야 아시안게임을 향한 마지막 담금질을 마쳤다.

한국e스포츠협회는 대한민국 LoL 국가대표팀이 지난 19~20일 부산 영화의전당에서 열린 '한화생명 초청 리그 오브 레전드 국가대표 평가전'을 마무리했다고 21일 밝혔다.

이번 평가전에는 아시안게임을 앞둔 한국을 비롯해 미국과 베트남 대표팀이 참가했다. 실제 아시안게임과 동일한 패치 환경에서 경기를 진행해 선수들의 팀워크와 경기 운영, 전술 수행 능력을 점검하는 자리였다. 이틀간 약 4000명의 관객이 현장을 찾았으며 전 경기는 디즈니+를 통해 생중계됐다.

Advertisement

한국은 19일 미국과의 경기에서 3대0 완승을 거뒀다. 1세트부터 안정적인 라인전을 바탕으로 주도권을 잡았고, 미드 '제카' 김건우와 정글 '캐니언' 김건부의 호흡을 앞세워 경기 흐름을 가져왔다. 미국의 반격에도 흔들리지 않고 운영으로 격차를 벌리며 첫 세트를 따낸 한국은 2·3세트에서도 각기 다른 승리 패턴을 보여주며 3연승을 완성했다.

Advertisement

20일 베트남전은 보다 팽팽했다. 베트남은 아시안게임 출전 선수들로 구성된 팀답게 1세트부터 강한 한타와 조직력을 앞세워 한국을 압박하며 선취점을 가져갔다.

한국은 2세트부터 오브젝트 관리와 경기 운영을 안정시키며 반격에 나섰다. 3세트에서는 불리하게 출발한 경기를 뒤집으며 위기 대응력을 보여줬고, 4세트까지 가져오며 3대1 역전승을 거뒀다.

Advertisement

Advertisement

미국전에서 일방적인 승리를 거둔 것과 달리 베트남전에서는 실제 아시안게임에서 만날 수 있는 강팀을 상대로 불리한 상황을 극복하는 경험까지 쌓았다는 점에서 의미가 있다. 특히 단기간에 구성된 국가대표팀의 특성상 실전에서 선수 간 커뮤니케이션과 경기 운영을 맞춰본 것도 본선을 앞두고 중요한 점검이 됐다.

강동훈 대표팀 감독은 "아시안게임까지 남은 기간이 많지 않은 만큼 스크림을 꾸준히 진행하며 준비에 집중할 예정이다. 팀이 합을 맞춘 지 오래되지 않아 인게임 커뮤니케이션 등 보완해야 할 부분이 있지만 충분히 다듬을 수 있다고 생각한다"며 "마지막까지 최선을 다해 준비해 좋은 결과로 보답하겠다"고 말했다.

'페이커' 이상혁은 "이번 평가전에서 치른 양 팀과의 경기가 많은 도움이 됐다. 특히 경기 중 어려운 상황에서도 팀 합을 맞춰볼 수 있는 좋은 기회였던 것 같다"며 "대한민국 대표팀을 응원해 주시는 팬분들께 감사드리며, 남은 기간 열심히 준비해 좋은 모습 보여드리겠다"고 밝혔다.

Advertisement

한국 LoL 대표팀은 평가전을 끝으로 아시안게임 본선을 앞둔 최종 실전 점검을 마쳤다. 이제 남은 기간 스크림을 통해 선수 간 호흡과 인게임 커뮤니케이션을 다듬는 데 집중할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com