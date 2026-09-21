결혼 숨기고 방송한 틱톡커, 결국 이혼 위기 "입 안 떨어져" ('물어보살')

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[스포츠조선 이우주 기자] '물어보살' 서장훈이 결혼 사실을 숨기고 라이브 방송을 하는 사연자에 일침한다.

21일 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 383회에서는 결혼 사실을 숨긴 채 틱톡 라이브 방송을 이어가고 있다는 사연자가 등장한다.

유명해지고 싶은 마음에 시작한 틱톡 라이브 방송에서 자신을 싱글인 것으로 소개해 왔다는 것이 고민. 올해 결혼했지만 여전히 시청자들에게 결혼 사실을 알리지 않은 채 방송을 이어가고 있다고 털어놓는다. 남편 역시 방송을 하고 있지만 자신이 결혼했다는 사실을 밝힌 상황이라고 덧붙인다.

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방송 초반 남성 시청자들과 소통하기 위해 싱글인 것처럼 행동했고, "여러차례 결혼사실을 밝히려 했지만 입이 차마 떨어지지 않는다", "이로 인해 남편과의 싸움이 잦아져 결혼 3개월 만에 이혼 이야기까지 오갔다"고 말하자 이수근은 "남편이 기분 나쁠 것 같다"라며 공감하기도 한다.

서장훈은 "무엇을 위해서 그렇게 하느냐?", "더 중요한게 방송이야? 남편이야?"라고 일침하고, 이수근은 "더 골이 깊어지기 전에 진짜 나를 보여주는게 맞다"라며 결혼 사실을 숨긴 채 방송해온 사연자를 향해 현실적인 조언을 건낸다.

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매주 월요일 밤 8시 KBS Joy채널에서 방송되는 '무엇이든 물어보살'은 LG U+tv 1번, Genie tv 999번, SK Btv 998번, 그리고 KBS 모바일 앱 'KBS+'에서 시청할 수 있다. 지역별 케이블 채널 번호는 KBS N 홈페이지에서 확인 가능하다.

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wjlee@sportschosun.com