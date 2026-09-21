"이영자 밥맛" 84세 어르신 장면 결국 삭제…면전 혹평→댓글 과열 '진땀'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이영자를 알아보지 못한 84세 어르신의 '면전 돌직구' 장면이 화제를 모은 가운데, 이영자 측이 해당 장면을 유튜브 영상에서 삭제했다.

21일 이영자의 유튜브 채널 '이영자TV'에는 전날 공개된 '이영자 가장 먼저 가을을 맛보는 법, 정이 넘치는 노량진 수산시장 나들이' 영상과 관련한 제작진의 고정댓글이 올라왔다.

제작진은 당시 현장에서 이영자가 어르신의 솔직한 표현에 함께 웃었고 크게 개의치 않았다고 설명했다. 다만 카메라와 방송에 익숙하지 않은 일반인 어르신이 예상치 못하게 오해와 과도한 비난의 대상이 되는 상황을 우려했다고 밝혔다.

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또 이영자 역시 함께 대화를 나눴던 어르신이 이번 일로 상처받지 않기를 바라고 있다며, 모두가 편안하게 영상을 볼 수 있도록 해당 구간을 조정했다고 설명했다. 시청자들에게도 어르신을 향한 배려를 당부했다.

실제로 현재 영상에서는 이영자와 84세 어르신이 대화를 나눴던 문제의 장면을 찾아볼 수 없다.

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특히 제작진이 이 같은 입장을 밝힌 고정댓글 역시 이후 삭제돼 눈길을 끈다. 해당 댓글을 삭제한 정확한 이유는 별도로 알려지지 않았다.

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앞서 공개된 영상에서 이영자는 노량진 수산시장을 찾았다가 자신을 알아보지 못한 84세 어르신과 대화를 나눴다.

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당시 어르신은 이영자를 바라보며 "꼭 이영자 같다. 그런데 이영자보다 예쁘다"고 말했다. 이에 이영자가 정체를 밝히지 않은 채 "엄마는 이영자 좋아?"라고 묻자 어르신은 "나는 이영자 안 좋아한다"고 솔직하게 답했다.

이어 "이영자는 너무 밥맛이다. 너무 잘난 척해서 그렇다"며 "전현무랑 여럿이 나오는 데서 너무 잘난 척을 하더라"고 이유를 설명했다. 그러면서도 "음식은 최고다. 돈 잘 벌고"라고 칭찬한 뒤 "그런데 왜 시집을 못 가냐"고 물었다.

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예상치 못한 면전 혹평에도 이영자는 웃음으로 받아쳤다. 그는 "그래, 맞아"라고 반응했고, 결혼에 대한 질문에는 "시집은 혼자 가는 게 아니다. 혼자 갔으면 열여덟에 갔다"고 재치 있게 답했다.

또 자신의 정체를 숨긴 채 "그 사람도 상처, 희로애락이 많다"고 스스로를 두둔하기도 했다.

이후 다른 시민이 이영자를 알아보면서 어르신 역시 뒤늦게 상황을 눈치챘다. 제작진은 영상에 "사장님께는 추후에 스태프가 오해를 풀어드렸습니다"라는 자막을 넣었다.

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해당 장면은 공개 직후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 퍼졌고 기사화되면서 큰 관심을 모았다. 이 과정에서 일부 누리꾼들이 어르신의 발언을 두고 무례했다는 취지의 반응을 보이면서 뜻밖의 후폭풍으로 이어졌다.

반면 이영자의 유튜브 영상에는 이영자를 향한 응원과 함께 어르신에 대한 지나친 비난을 자제해달라는 댓글도 잇따랐다.

한 시청자는 "영자 언니 포에버~~ 할머니 나빴어~ 상처받지 마세요~ 응원하는 사람들이 더 많아요"라고 이영자를 응원했다. 또 다른 시청자는 "상처받지 마세요 언니. 언니를 향한 사랑이 더 커요"라고 적었다.

특히 "내가 더 상처받음. 언니를 잘 알고 한 얘기가 아니니까 신경 쓸 필요 없다고 하지만, 대놓고 들으면 진짜 기분 안 좋을 듯. 언니를 더 좋아하는 사람이 많으니 걱정 마세요", "커피값 사장님 딱 한명 빼고, 영상에 나온 마주친 모든 사람들이 이영자님 반가워하고 좋아하시네. 다행이고 감사한 일이에요" 등의 반응도 이어졌다.

어르신을 향한 비난을 경계하는 목소리도 있었다. 한 시청자는 "너무 모르는 사람이 내뱉는 말 하나 신경 쓸 거 없어요. 남의 말 함부로 하는 사람 어차피 주위 사람들이 뒤돌아서 욕합니다"라고 했고, 또 다른 시청자는 "어른이 하는 말 상처받지 마세요. 최고로 좋아합니다"라고 응원했다.

olzllovely@sportschosun.com