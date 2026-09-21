황정음 子, 화장실도 혼자 못 갔다더니 "문제 해결 능력 너무 떨어져" 걱정

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 두 아이들에게 바라는 점을 밝혔다.

20일 황정음의 유튜브 채널에서는 '황정음이 바라는 자녀의 미래상'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

아버지와 데이트를 하던 황정음은 두 아들들에 대해 이야기했다. 황정음은 "의지가 중요하다. 한다고 하면 하는 거다. 요즘 왕식이, 강식이 보면서 문제 해결 능력이 너무 떨어지는 거다. 그런 거 되게 중요한데"라고 걱정했다. 제작진은 "애들이 커서 뭐했으면 좋겠냐"고 물었고 황정음은 "편하게 살았으면 좋겠다"고 밝혔다.

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원하는 직업에 대해서는 "애들이 하고 싶은 거 했으면 좋겠고 나는 최선을 다해 뒷받침이 되어주겠다. 많이 웃고 행복하게 사는 아이들이었으면 좋겠지 딱 정해서 '의사, 판사가 됐으면 좋겠어'(는 아니다.) 사실 되면 좋지만 그게 과연 아이들이 원하는 삶일까 싶다"며 "잘 노는 남자였으면 좋겠다. 겁나 멋있고 잘 노는데 똑똑했으면 좋겠다. 공부 잘해서 똑똑하고 그런 건 중요하지 않다. '우와' 하는 무언가가 있으면 좋겠다"고 바랐다.

앞서 황정음은 의존적이었던 두 아들의 육아 고충을 털어놓기도 했다. 황정음은 "할머니가 키워서 스스로 할 수 있는 게 없다. 다 해줬다. 화장실도 혼자 못 가고"라며 "지금은 혼자 잘 다닌다. '엄마 화장실 같이 가자'를 4개월 동안 했다. 나중에는 '혼자 가!'라고 소리지르니까 애들이 울면서 혼자 가더라. 환경이 애들을 만드는 거 같다. 애들이 독립적으로 달라지고 있다. 저는 힘들지만 애들한테는 좋은 거 같다"며 긍정적인 변화를 언급했다.

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wjlee@sportschosun.com