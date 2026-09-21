심수봉, '공개 비판' 김다현-가족에 고개 숙였다…"상식 벗어난 실언 사과"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 심수봉이 축제 무대에서 후배 가수 김다현을 공개적으로 비판한 것에 대해 "상식을 벗어난 말이었다"며 사과했다. 김다현과 가족에게도 직접 사과의 뜻을 전했다.

심수봉은 21일 공식 입장문을 통해 "지난 9월 20일, 저는 많은 사람이 지켜보는 지방의 한 트로트축제 무대 위에서 말 그대로 실언을 했다"고 밝혔다.

그는 "평소 가요에 대한 걱정과 근심이 있었고 행사가 있던 당일에는 행사장 소음으로 인해 큰 스트레스가 있었던 것도 사실"이라면서도 "모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말로 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 고개를 숙였다.

Advertisement

특히 심수봉은 당시 자신보다 앞서 무대에 오른 가수가 김다현이라는 사실을 정확히 알지 못했다고 해명했다.

심수봉은 "무엇보다 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"며 "그럼에도 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"고 인정했다.

Advertisement

이어 김다현 측에 직접 사과했다고 밝혔다. 심수봉은 "김다현 양과 가족에게 깊은 사과의 뜻을 전했다"며 이 과정에서 김다현의 부친으로부터 김다현이 콘서트에서 자신의 대표곡 '백만송이 장미'를 피아노를 치며 불렀다는 이야기를 들었다고 전했다.

Advertisement

심수봉은 "'얼마나 연습을 했을까?' 생각하니 눈시울이 뜨거워졌다"고 심경을 털어놨다. 그러면서 "김다현 양과 팬클럽, 행사를 위해 애쓴 모든 관계자들에게도 깊은 유감과 사과의 말씀을 드린다"며 "트로트축제 당일 공연을 보러 온 많은 참가자들에게는 진심으로 미안하다. 넓은 마음으로 용서 바란다"고 거듭 사과했다.

Advertisement

이번 논란이 진안홍삼축제로 번지는 것에 대해서도 선을 그었다. 심수봉은 "땀 흘려 일하는 농민들의 지역축제인 진안홍삼축제는 이번 트로트 행사와 전혀 관계가 없다는 점, 분명하게 말씀드린다"고 강조했다.

앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌' 무대에서 자신의 앞 순서로 공연한 김다현을 겨냥한 듯한 발언을 해 논란에 휩싸였다.

Advertisement

당시 김다현이 공연을 마친 뒤 무대에 오른 심수봉은 두 곡을 부른 후 돌연 앞선 무대를 언급했다.

심수봉은 "제 앞에 노래 부른 여자가 제 머리를 어지럽게 만들었다"며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다"고 말했다.

이어 "노래를 듣고 있으면서 너무 힘이 들어서 여러분 앞에서 이야기한다"며 "앞으로 제 앞에 저 선수 내보내지 말아달라. 저 지금 완전히 어지러워서 쓰러질 것 같다"고 말했다.

Advertisement

또 "노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 해보고 고생도 해보고, 찾아오신 분들을 위로해주는 음악은 그렇게 쉬운 게 아니다"라는 취지로 발언했다.

해당 장면이 온라인과 SNS 등을 통해 확산되면서 논란이 커졌다. 특히 1955년생인 심수봉이 2009년생으로 17세인 후배 가수를 수많은 관객이 지켜보는 공개 무대에서 강하게 비판한 방식을 두고 여러 반응이 이어졌다.

이후 해당 가수가 김다현으로 알려지면서 논란은 더욱 확산됐고, 결국 심수봉이 하루 만에 직접 사과에 나선 것이다.

한편 김다현은 김봉곤의 딸로, MBN '보이스트롯'과 TV조선 '미스트롯2', MBN '현역가왕' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 심수봉 역시 '현역가왕'에서 심사위원으로 출연한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com