"71세 어른이 17세 후배 공개 망신"...심수봉, 김다현 비판 발언 논란→결국 "실언" 사과

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[스포츠조선 이지현 기자] 가요계 '큰 어른'이 까마득한 후배를 공개적으로 비판하면서 했다가 논쟁을 촉발하면서 씁쓸함을 남기고 있다.

심수봉(71)이 지역 축제 무대에서 후배 가수인 김다현(17)을 공개적으로 비판했다가 거센 역풍을 맞고 결국 고개를 숙였다.

지난 20일 전북 진안군에서 열린 '진안고원 트로트페스티벌'에서 김다현이 먼저 멋진 무대를 마치고 내려간 뒤 심수봉이 마이크를 잡았다. 심수봉은 무대 위에서 갑자기 앞서 공연한 김다현을 겨냥해 "저 앞에 노래 부른 여자 때문에 머리가 어지러웠다"라며, "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다. 노래를 듣는데 너무 힘들었다"고 직격탄을 날렸다.

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심지어 "앞으로 내 앞에 저런 선수를 내보내지 말아 달라"는 발언까지 서슴지 않으며 17세 어린 후배의 무대를 공개적으로 깎아내렸다.

이 같은 소식이 전해지자 온라인 상에서는 치열한 공방과 거센 논쟁이 벌어졌다.

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대다수 네티즌들은 "아무리 선배라 한들 대중 앞에서 어린 후배를 비판하는 건 망신주기이자 갑질이다", "17세 어린 가수의 마음에 큰 상처를 줬다"라며 심수봉의 태도를 강하게 비판했다.

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일부에선 심수봉의 예술가적 예민함을 이해하려는 반응도 보였지만 대체로는 부적절했다는 의견이 지배적이었다.

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논란이 걷잡을 수 없이 커지자 심수봉 측은 결국 발언 하루 만인 21일 공식 사과의 뜻을 밝혔다.

심수봉 측은 김다현 측과 가족에게 직접 연락을 취해 "당시 발언은 상식을 벗어난 명백한 실언이었고 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 고개를 숙였다.

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또한 팬카페와 입장문을 통해서도 경솔했던 언행을 깊이 반성하며 김다현과 관계자, 그리고 팬들에게 진심으로 용서를 구한다고 전했다.

olzllovely@sportschosun.com