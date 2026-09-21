이승철, 써니에게 "소녀시대, 나한테 로열티 내야" 폭탄 발언 ('배송왔송')

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[스포츠조선 이우주 기자] 이승철, 탁재훈, 써니가 진심 어린 사연을 찾아 세상에 단 하나뿐인 노래를 배송한다.

오늘(21일) 밤 10시 방송되는 2026 KBS 2TV 한가위 대기획 '당신의 삶은 네버엔딩 스토리 - 이승철'의 예능 '배송왔송'에서는 음악 배송단 '철탁써니'가 사연의 주인공들을 만나기 위해 다양한 삶의 현장으로 직접 찾아간다.

이날 '철탁써니'에게는 청각장애를 가진 아들이 어머니를 위해 보낸 사연이 도착한다. 어린 시절 치료를 위해 거제에서 부산까지 오가는 수고를 마다하지 않고 늘 용기를 북돋아 준 어머니에게 고마운 마음을 전하고 싶은 아들의 사연이다. 이승철, 탁재훈, 써니는 아들 내외를 직접 찾아간다.

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'철탁써니'는 어머니를 위한 서프라이즈를 계획하고, 제작진까지 합세해 일사불란하게 준비에 돌입한다. 이승철은 "얼마나 어머니를 사랑하고, 얼마큼 감사한 마음인지 노래로 표현하겠다"며 각오를 다진다.

이동 중 '철탁써니'의 거침없는 토크도 이어진다. 이승철은 써니 앞에서 "소녀시대는 나에게 로열티를 내야 한다"고 폭탄 발언을 던져 웃음을 자아낸다. 이어 이수만에게 직접 전화를 받았던 당시를 떠올리며 자신의 히트곡 '소녀시대'와 동명의 그룹 소녀시대에 얽힌 탄생 비화부터 데뷔 당시 함께 무대에 올랐던 인연까지 공개한다고 해 관심이 쏠린다.

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'철탁써니'의 음악 배송은 경기도소방학교로도 향한다. 약 400명의 신입교육과정 교육생들이 한자리에 모인 가운데 이승철, 탁재훈, 써니는 이들을 위한 깜짝 작전에 나선다. 특히 이승철은 "공연을 많이 했지만 소방관분들을 위해 꼭 한번 공연하고 싶었다. 기회를 주셔서 영광"이라며 무대를 앞둔 소감을 전한다.

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어머니에게 감사한 마음을 전하고 싶은 아들의 사연부터 약 400명의 예비 소방관들과 함께하는 뜻깊은 만남까지, 노래가 필요한 곳으로 직접 달려가는 '철탁써니'가 어떤 음악과 추억을 선물할지 본 방송에 기대가 모인다.

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한편 이승철, 탁재훈, 써니의 음악 배송 프로젝트 '배송왔송'은 오늘(21일) 밤 10시, 음악 쇼 '네버엔딩 스토리 - 이승철'은 오는 9월 24일(목) 저녁 7시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.

wjlee@sportschosun.com