'43세 돌싱' 기은세, '영끌'한 평창동 빌라 으리으리..김윤지 "여기 살고 싶다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 김윤지가 배우 기은세의 새 집을 찾았다가 연신 감탄을 쏟아냈다.

20일 김윤지는 자신의 유튜브 채널 'ns윤지'에 '엘라야 엄마 너없이 행복한거 진짜 아니야'라는 제목의 영상을 공개했다.

김윤지는 기은세의 새 집을 둘러보더니 "언니 미쳤다. 미국보다 더 미국 같다. 아니 유럽에 더 가깝다", "감히 봐도 되나 싶을 정도로 집이 너무 예쁘다"라며 연신 감탄했다. 기은세의 집은 높은 층고와 뛰어난 채광, 감각적인 유럽풍 인테리어로 눈길을 끌었다. 화장실마저 으리으리했고 김윤지는 "유럽에 있는 호텔 화장실 같다. 향도 좋다"라며 놀랐다.

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뷰도 남달랐다. 창밖으로 푸른 나무들이 한눈에 들어오는 풍경이 펼쳐졌고 김윤지는 "여기에서 살고 싶다. 서울에 이런 뷰가 있어?"라며 감탄했다. 또 게스트룸은 물론 메인룸까지 호텔 스위트룸을 방불케 했고, ?대형 테라스까지 갖춰 더욱 여유로운 공간감을 자랑했다.

한편 기은세는 최근 평창동 2층 고급 빌라로 이사해 화제를 모았다. 그는 집이 60억이라는 소문을 부인하며 "인테리어에 돈을 많이 썼지만 고급 빌라가 아니다. 1층이고, 테라스가 있다. 예상 밖의 비용이 들면서 힘들었지만 어쨌든 영혼까지 끌어모아 이 집을 만들었다"라고 설명한 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com