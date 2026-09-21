진서연 "韓과 안 맞아 ♥남편과 독일 이주 생각했는데…제주도에 반해 정착 4년 차"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진서연이 제주도에 정착한 이유를 밝혔다.

20일 진서연은 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 게재했다.

제주살이 4년 차라는 진서연은 유튜브를 시작한 이유에 대해 "제가 촬영할 때는 진서연의 ON인데 저는 진서연의 OFF가 더 재밌는 거 같다. 드라마나 이런 데서는 빌런, 센 역할 많이 하는데 제 재밌는 일상들이 많다. 술을 퍼먹고 놀고 흥청망청 명품 사고 사치 부리면 찍을 게 별로 없을 거 같은데 제 원래의 꾸며지지 않은 삶이 굉장히 건강하고 유튜브로 찍었을 때 콘텐츠로 만들었을 때 많은 분들이 어려운 웰니스를 하는 게 아니라 쉽게 따라하고 좋아하지 않을까? 알고 싶어하지 않을까? 이런 생각에 좋은 걸 함께 나누고 싶다"고 밝혔다.

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PD는 "서연 님이 지금 제주도에서 하고 있는 모든 게 웰니스"라며 "수많은 도시가 있는데 왜 제주를 택했냐"고 물었다. 이에 진서연은 "저희 부부가 한국이랑 안 맞는다 생각했다. 그래서 저희 남편이 베를린에 오래 있기도 해서 다시 베를린으로 갈 생각을 했다. 근데 아이를 낳고 생각해봤더니 내가 촬영을 하면 한국을 와야 하는데 너무 떨어져있는 시간이 많아서 제주도 한 달 살이를 한번 하러 가자고 했다. 그래서 제주도에 갔는데 저희가 갔던 그 어떤 유럽보다 더 아름답고 자연 그대로인 곳이 너무 많은 거다. 그 어떤 지중해보다 아름답다. 그래서 지금 4년 차인데도 여전히 너무 좋고 아직 우리가 탐험하지 않은 곳도 너무 많다"고 밝혔다.

제주에 온 후 매일 잘 살고 잇음을 느낀다는 진서연은 "서울에 살 때는 이런 걸 못 느꼈던 거 같다. 왜냐하면 너무 경쟁하고 다 나보다 너무 잘난 거 같고 너무 멋진 거 같은 분들이 많은데 이곳도 멋지고 건강하고 훌륭하신 분들 이 많지만 '나랑 경쟁하고 있네?', '저 사람을 따라잡고 싶네?' 이런 분들이 있는 게 아니라 닮고 싶은 분들이 꽤 많은 거 같고 부와 명예 이런 거 다 상관없이 일단 기본적으로 행복 그 자체로 있는 분들이 꽤 많다. 그러니까 저 사람의 행복을 닮고 싶다. '저 사람은 뭐 때문에 행복한 거지?'를 들여다보면 웰니스의 삶을 살고 있다"고 밝혔다.

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한편, 배우 진서연은 2014년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다. 독일에서 일하는 남편을 위해 결혼 후 독일 베를린에서 거주하던 진서연은 아들을 위해 제주도로 이주했다.

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wjlee@sportschosun.com