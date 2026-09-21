'이희준♥' 이혜정, '송중기 전화' 못 참고 폭풍 자랑…"너무 설레어서 캡처"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 이혜정이 배우 송중기에게 걸려온 전화를 인증하며 남다른 친분을 다시 한번 드러냈다. 불과 며칠 전 방송에서 송중기 등을 언급하며 "앞으로는 누가 왔다고 이야기하지 않겠다"고 선언했던 터라 더욱 눈길을 끈다.

이혜정은 21일 자신의 SNS 스토리에 휴대전화 수신 화면을 캡처한 사진을 공개했다. 화면에는 발신자로 '송중기'라는 이름이 선명하게 표시돼 있었다.

이혜정은 해당 사진과 함께 "너무 설레어서 캡처"라는 글을 남기며 송중기의 전화에 들뜬 마음을 감추지 않았다.

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특히 이번 게시물이 주목받는 이유는 이혜정이 최근 여러 방송을 통해 '송중기'를 언급했기 때문. 지난달 27일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서 이혜정은 남편 이희준이 작품에 들어갈 때마다 함께 작업하는 배우와 감독들을 집으로 초대해 직접 식사를 대접한다고 밝혔다. 실제 이혜정·이희준 부부의 집에는 손석구, 최우식, 송중기 등 유명 배우들이 다녀갔다.

당시 김숙이 "송중기는 뭘 좋아하냐"고 묻자 이혜정은 뜻밖에도 "부끄러워서 쳐다도 못 본다"고 답해 웃음을 안겼다. 남편의 절친이자 여러 차례 만난 사이임에도 송중기 앞에서는 여전히 수줍어진다는 것.

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이어 지난 16일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 한식조리기능사 자격증을 보유한 이혜정이 "제가 요리하는 걸 좋아한다. 남편이 작품에 들어가면 감독님과 배우분들을 초대해서 밥을 해준다"며 "밖에서 먹는 것보다 집에서 먹는 게 대화하기도 편하다"고 다시 한 번 언급했다.

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하지만 이혜정은 뜻밖의 '부작용'도 고백했다. 그는 "되게 많이 왔는데 제가 하도 방송에서 이야기하다 보니까 발길이 뚝 끊겼다"고 털어놨다. 이어 "오늘 '라디오스타'에서 방문자 언급이 마지막이다. 앞으로는 누가 왔다고 이야기하지 않겠다"며 "마음 편하게 오시면 제가 정말 아무 말도 안 하겠다"고 약속해 웃음을 자아냈다.

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그런데 방송 닷새 만에 송중기의 이름이 다시 이혜정의 SNS에 등장한 것. 이번에는 '집에 왔다'는 이야기가 아니라 직접 걸려온 전화를 인증한 것이지만, "앞으로 이야기하지 않겠다"던 이혜정이 설렘을 참지 못하고 캡처까지 공개했다는 점에서 재미를 더한다.

한편 이혜정은 배우 이희준과 2016년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com