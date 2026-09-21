엑스러브, '젠더리스' 정체성 스페인서 통했다…페스티벌 출격에 팬덤 발칵

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑스러브의 '젠더리스' 정체성이 스페인에서 통했다.

엑스러브는 19일(현지시각) 스페인 말라가에서 열린 K팝 페스티벌 'K비트 페스티벌 말라가' 무대에 올랐다.

미니 2집 '아이, 갓' 타이틀곡 '서브'로 공연의 포문을 연 엑스러브는 '원앤 온리' '비:-피', 현과 하루의 '힙스', 우무티와 루이의 '엑스탠시' 등 강렬한 사운드와 유려한 보깅 퍼포먼스를 앞세운 무대로 시선을 사로잡았다. 팬들은 단독 공연을 방불케 하는 뜨거운 함성으로 화답하며 엑스러브의 현지 인기를 실감하게 했다.

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엑스러브는 프랑스 파리에서 '아이, 갓' 발매 기념 팝업 스토어를 진행한데 이어 이번 페스티벌 무대까지 성공적으로 마치며 유럽을 뒤흔들었다. 이들은 27일 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 뮤직 페스티벌 'KBK 페스트'에 출격하며 '글로벌 대세'다운 활약을 펼친다.

또 10월 1일 싱가포르, 10월 17일 일본 오사카에서 아시아 투어 '서빙-엑스'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com