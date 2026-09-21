싸이, 매니저 통해 수면제 받았다가 벌금 500만원…정식재판 청구는 아직

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 싸이(본명 박재상)가 수면제 등을 비대면으로 처방받고 매니저를 통해 대신 수령한 혐의로 벌금 500만원의 약식명령을 받았다.

21일 법조계에 따르면 서울서부지법 약식12단독 최예진 판사는 지난 15일 의료법 위반 혐의로 약식기소된 싸이에게 벌금 500만원의 약식명령을 내렸다.

싸이는 2022년부터 지난해까지 서울의 한 대학병원에서 불안·수면장애 치료 등에 쓰이는 향정신성의약품을 대면 진료 없이 처방받고 매니저 등 제3자를 통해 대신 수령한 혐의를 받아왔다. 현행 의료법상 처방전은 직접 진찰한 의료진이 발급해야 하며 대리 수령 역시 일정한 예외 사유가 있을 때만 허용된다.

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검찰은 싸이에게 의료법 위반 혐의를 적용해 약식기소했고 법원은 벌금 500만원의 약식명령을 내렸다. 싸이는 약식명령을 고지받은 뒤 7일 이내 정식재판을 청구할 수 있다. 정식재판을 청구하지 않을 경우 벌금형은 그대로 확정된다.

싸이를 둘러싼 논란은 비대면 처방과 약 대리 수령 사실이 알려지면서 시작됐다. 이후 수사가 이어졌고 결국 법원의 벌금형 판단까지 나오게 됐다.

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한편 싸이는 '강남스타일'을 비롯한 다수의 히트곡으로 국내외에서 큰 인기를 얻었으며 현재 피네이션을 이끌며 가수 겸 프로듀서로 활동 중이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com