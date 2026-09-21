'전진♥' 류이서, 호르몬 탓 살쪘다더니…미니스커트 입고 늘씬 각선미

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[스포츠조선 조민정 기자] 신화 전진의 아내 류이서가 화보를 방불케 하는 일상을 공개했다. 시험관 시술 과정에서 호르몬 변화로 체중이 늘었다고 털어놓은 바 있지만 여전히 늘씬한 각선미와 청순한 분위기로 시선을 끌었다.

류이서는 21일 자신의 SNS에 "이번 주도 화이팅"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 류이서는 햇살이 내리쬐는 야외 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 연한 핑크색 니트에 파란색 체크무늬 미니스커트를 매치하고 검은색 선글라스를 착용해 꾸민 듯 꾸미지 않은 데일리룩을 완성했다.

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특히 짧은 스커트 아래로 드러난 길고 곧은 각선미가 눈길을 끌었다. 류이서는 벤치에 다소곳하게 앉아 고개를 숙이는가 하면 한쪽 다리를 꼰 채 음료를 들고 여유를 즐겼다. 거리 한쪽에 기대선 사진에서는 자연스러운 포즈만으로도 화보 같은 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 선글라스를 머리 위로 올린 채 카메라를 향해 손을 뻗으며 장난스러운 표정을 지었다. 파란 하늘과 초록빛 나무를 배경으로 밝은 표정을 짓는 모습에서 편안한 일상이 그대로 느껴졌다.

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류이서의 근황이 더욱 눈길을 끄는 것은 최근 시험관 시술 과정에서 겪은 몸의 변화를 솔직하게 공개했기 때문이다. 류이서는 앞서 2세를 준비하며 시험관 시술을 시작했다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 호르몬 주사의 영향으로 체중이 늘었다며 현실적인 변화도 숨김없이 전했다. 임신과 출산을 준비하는 과정에서 겪는 신체 변화와 고민을 SNS를 통해 꾸준히 공유해왔다.

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특히 류이서는 43세에 시험관 시술에 도전하게 된 이유를 밝히며 "남편이 먼저 죽으면 혼자 남을까 두렵다"는 솔직한 마음을 전해 화제를 모으기도 했다.

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그러나 이날 공개된 사진에서는 이전의 걱정스러운 모습보다 여유롭고 밝은 분위기가 돋보였다. 화장기 옅은 얼굴과 편안한 스타일링에도 여전한 미모를 자랑하며 일상의 한 장면을 그대로 화보로 만들었다.

류이서는 지난 2020년 전진과 결혼했다. 과거 항공사 승무원으로 근무했던 이력으로도 화제를 모았고 결혼 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 전진과 함께 출연해 신혼생활을 공개했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com