김다현, 심수봉 '날벼락 저격'에 오열…부친 김봉곤 "딸 충격 받아"

사진=김다현 SNS/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 심수봉(71)이 후배 김다현(17)을 공개적으로 비판해 논란이 불거진 가운데, 김다현의 부친인 훈장 김봉곤이 딸이 충격을 받아 펑펑 눈물을 흘렸다며 안타까운 심경을 전했다.

21일 오센 보도에 따르면 김봉곤은 "다현이가 라이브 방송을 통해 모니터링을 하다가 선생님이 하신 말씀을 그대로 들었다"라며 "자신이 정말 좋아하고 존경하는 선생님이 그렇게 날벼락 같은 이야기를 하시니까 너무 당황스러워하고 충격을 받은 것 같다"라고 전했다. 그러면서 "펑펑 울었다. 그걸 지켜보고 있는 우리 부부의 마음도 사실 많이 안 좋더라"고 털어놨다.

김봉곤은 심수봉 측으로부터 사과 연락을 받은 사실도 전했다. 김봉곤은 해당 매체를 통해 "관계자라는 분이 나한테 연락을 주셔서 일단 현장에 계신 관객분들도 그렇고, 다현이 팬분들한테도 그렇고, 다현이한테 어떤 형태로든 사과하고 싶다고 하시더라. 100% 잘못된 표현이었다고 사과를 하셨다"고 전했다.

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앞서 심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '진안고원 트로트 페스티벌'에서 김다현을 향해 "내 앞에 노래 부른 여자 때문에 머리가 어지러웠다"라며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다. 노래를 듣는데 너무 힘들었다"고 직격탄을 날렸다. 심지어 "앞으로 내 앞에 저런 선수를 내보내지 말아 달라"는 발언까지 서슴지 않으며 17세 어린 후배의 무대를 공개적으로 깎아내렸다.

이후 논란이 걷잡을 수 없이 커지자 심수봉 측은 결국 발언 하루 만인 21일 공식 사과의 뜻을 밝혔다.

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심수봉 측은 김다현 측과 가족에게 직접 연락을 취해 "당시 발언은 상식을 벗어난 명백한 실언이었고 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 고개를 숙였다.

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anjee85@sportschosun.com