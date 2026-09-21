'도깨비의세계' 경제 구조 공개…박지훈도 직접 플레이, 10월 8일 출격

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 게임 경제 구조와 서비스 일정을 공개하며 출시 준비에 속도를 내고 있다.

카카오게임즈는 21일 슈퍼캣이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 라이브 시연회를 마쳤다고 밝혔다.

지난 18일 열린 라이브 시연회에는 슈퍼캣 박성준 PD와 장수민 디렉터, 카카오게임즈 차명수 사업실장이 출연해 게임을 직접 시연했다. 레나 캐스터의 진행으로 사전 접수된 이용자 질문과 실시간 Q&A도 진행됐다.

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이번 시연회에서 공개된 핵심 내용은 게임 내 경제 구조다. '도깨비의세계'에서는 필드 보스와 레이드, 문파 콘텐츠 등 게임 플레이를 통해 재화인 '금전'을 획득할 수 있다. 이용자는 금전을 활용해 캐릭터 성장에 필요한 아이템을 비롯해 의복과 탈것 등 각종 콘텐츠를 이용할 수 있다.

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특히 의복과 탈것에는 성장과 관련된 능력치를 적용하지 않는다. 캐릭터의 성장을 위한 아이템과 외형을 꾸미는 아이템의 역할을 구분해 게임 내 경제 구조를 설계했다는 설명이다. 라이브 시연회에는 광고 모델로 선정된 배우 박지훈도 깜짝 등장했다. 직접 게임을 플레이한 박지훈은 아기자기한 캐릭터와 편리한 플레이 방식, 귀여운 비주얼과 대비되는 전투의 타격감 등을 경험했다. 레이드 콘텐츠에서는 직접 회피와 스킬을 사용하며 전투 시스템을 체험했다.

출시를 앞두고 캐릭터명 선점도 시작된다. 카카오게임즈는 22일 오후 8시부터 '도깨비의세계' 캐릭터명 선점에 돌입한다. 첫날인 22일에는 자정까지 4시간 동안 1~8글자의 캐릭터명을 선점할 수 있다. '해', '달', '별'처럼 한 글자로 된 이름도 사용할 수 있다. 23일 오전 11시부터는 마감 시까지 외자 캐릭터명을 제외한 2~8글자의 이름을 선점할 수 있다.

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'도깨비의세계'는 네이버 웹소설 및 웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 개발 중인 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 하이브리드 비주얼을 적용했으며, 한국 전통 정서를 담은 도트 아트를 통해 독특한 세계관을 구축했다. '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오와 협업해 IP 확장성도 강화했다.

카카오게임즈는 오는 10월 8일 오전 11시 정식 출시를 목표로 막바지 개발과 서비스 준비를 진행하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com