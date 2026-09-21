이상민, '이상밈' 적힌 탑승권에 멘붕…알고보니 직원 실수 "시작이 조금 불편"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이상민이 일본 일정 중 직원의 실수부터 태풍으로 인한 항공기 결항까지 연이어 겪은 근황을 전했다.

이상민은 21일 자신의 SNS를 통해 자신의 탑승권 사진을 공개했다.

그러나 탑승권에는 이상민의 영문 이름이 'LEE SANGMIN'이 아닌 'LEE SANGMIM'으로 잘못 기재돼 있었다.

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이에 이상민은 "이상민이 아닌 이상밈으로 예약한 사랑하는 회사 직원님"이라면서 직원의 실수로 자신의 이름이 잘못 입력된 상황을 유쾌하게 전했다.

이어 "고로 나는 시작이 조금 불편하였으나 오사카 오디션 클리어했다"라면서 "신칸센 타고 도쿄로 이동, 도쿄 오디션 클리어"라면서 일본에서의 바쁜 일정을 소화했다.

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하지만 바쁜 일정을 마치고 귀국하려던 순간 또 다른 변수가 생겼다. 태풍의 영향으로 항공편이 잇따라 결항하면서 귀국길이 예상치 못하게 길어진 것.

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이상민은 "오늘 집에 가려는데 태풍. 하네다 공항 모든 항공기 결항"이라며 당시 상황을 전했다.

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이후 대체 항공편을 이용하기 위해 나리타 공항으로 이동한 이상민은 장시간 대기해야 했다. 이어 "대체 항공기 나리타로 와서 5시간째 대기 중에 희소식. 3시 30분 드디어 탑승 시작. 감사하다. 오늘 집에 가게 해줘서"라고 덧붙였다.

한편, 이상민은 지난해 4월 10살 연하의 비연예인과 재혼했다.

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anjee85@sportschosun.com