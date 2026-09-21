윤남노, ‘마운자로 이긴자로’ 별명 괜히 아니었네…“공복에 디저트 먹어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 셰프 윤남노가 비만 치료제 마운자로를 맞고도 디저트만큼은 포기하지 못했던 뜻밖의 다이어트 후기를 공개했다. 앞서 '냉장고를 부탁해'에서 실제 감량 폭이 1kg에 그쳤다고 밝혀 '이긴자로'라는 별명까지 얻었던 만큼 이번 고백이 또 한 번 웃음을 안겼다.

21일 유튜브 채널 '윤남노포'에는 '비주얼부터 식성까지 똑 닮은 붕어빵 남매의 닭구이 먹방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤남노는 프로골퍼 박세리와 만나 디저트 맛집을 찾았다. 박세리를 기다리던 중 윤남노는 자신의 독특한 디저트 취향부터 털어놨다. 그는 "내가 빈속에 디저트 먹는 걸 좋아한다. 혈당 스파이크가 한 8배 빨리 오는 것 같다"고 말해 시작부터 웃음을 자아냈다.

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이어 과거 마운자로를 맞았던 시절을 떠올렸다. 윤남노는 "마운자로를 맞았을 때 디저트를 많이 먹었다"며 "음식이 많이 안 들어가니까. 그런데 디저트는 잘 들어간다"고 고백했다. 식사량을 줄이기 위해 마운자로를 맞았지만 오히려 줄어든 식사 자리를 달콤한 디저트가 대신했던 셈. 윤남노 역시 자신의 행동이 황당했던 듯 "얼마나 무식하냐"고 자책하며 웃음을 터뜨렸다.

윤남노의 마운자로 후기는 앞서 JTBC '냉장고를 부탁해'에서도 화제가 됐다.

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20일 방송에서 윤남노의 냉장고에서 다량의 소화제가 발견되자 그는 "제가 마운자로 맞던 시절에 소화가 잘 안 돼서 먹었다. 효과를 보긴 했다"고 설명했다. 하지만 실제 체중 감량은 단 1kg이었다. 예상보다 미미한 결과에 출연진 역시 놀라움을 감추지 못했고 안정환은 "이긴자로네"라고 받아치며 마운자로마저 이겨낸 윤남노의 먹성에 감탄해 웃음을 안겼다.

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한편 윤남노는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 '요리하는 돌아이'로 출연해 강렬한 캐릭터와 솔직한 입담으로 이름을 알렸다. 이후 예능과 유튜브 콘텐츠에서도 꾸밈없는 먹방과 음식 이야기를 전하며 활약하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com