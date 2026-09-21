윤남노, 6년째 솔로인 이유 직접 고백 “밖에선 잘하는데 여친한텐 못해, 많이 싸워”

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[스포츠조선 조민정 기자] 셰프 윤남노가 6년째 솔로로 지내고 있는 이유를 직접 털어놨다. 밖에서는 누구보다 살뜰하지만 정작 연애에서는 그 자상함을 제대로 보여주지 못했다는 고백이 눈길을 끌었다.

21일 유튜브 채널 '윤남노포'에는 '비주얼부터 식성까지 똑 닮은 붕어빵 남매의 닭구이 먹방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤남노는 프로골퍼 박세리와 함께 디저트 맛집과 닭구이 맛집을 찾아 먹방을 펼쳤다. 닭구이집에 도착한 윤남노는 박세리를 위해 수저와 젓가락을 직접 세팅하고 물수건까지 챙겨 건네는 등 자연스럽게 자상한 모습을 보였다.

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이를 본 박세리는 "남자친구 없어요?"라고 물었다. 윤남노는 곧바로 "없어요. 지금 6년째예요"라고 답해 눈길을 끌었다. 박세리가 "왜?"라고 이유를 묻자 윤남노는 의외의 답을 내놨다.

그는 "제가 여자친구에게 이런 걸 잘 못해준다"며 "형, 누나들에게는 잘하는데 여자친구에게는 잘 못한다"고 털어놨다. 연애할 때는 오히려 가까운 사람에게 무심해지는 편이었다는 것. 박세리는 "엄청 서운해하지 여자친구는"이라고 짚었고 윤남노 역시 이를 인정했다.

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윤남노는 과거 여자친구와 이 문제로 자주 다퉜다고 회상했다. 그는 "예전에 그걸로 많이 싸웠다"며 당시 여자친구가 "너는 밖에서 그렇게 잘하면서 왜 나한테는 안 해주냐"고 서운함을 토로했다고 전했다.

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하지만 당시 윤남노의 반응은 달랐다. 그는 "그러면 저는 '넌 왜 자꾸 비교를 하냐'고 대꾸했다"고 솔직하게 밝혔다. 밖에서는 주변 사람들을 세심하게 챙기지만 정작 연인에게는 같은 모습을 보여주지 못했던 점이 갈등으로 이어졌던 것.

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한편 윤남노는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 '요리하는 돌아이'로 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 각종 예능과 유튜브를 통해 솔직한 입담과 인간적인 매력을 보여주며 활약하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com