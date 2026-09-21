'변요한♥' 티파니, 남편은 어디 두고…나홀로 호텔서 자유 만끽中 신혼 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 남편 변요한 없이 호텔에서 여유로운 시간을 보내는 듯한 근황을 공개했다. 혼인신고 후 달달한 신혼 일상을 전해온 만큼 홀로 자유를 만끽하는 듯한 모습이 더욱 눈길을 끌었다.

티파니 영은 21일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개하며 일상을 공유했다.

사진 속 티파니 영은 호텔 객실 공간에서 편안한 차림으로 셀카를 남겼다. 흰색 슬립 원피스 위에 가운을 걸친 채 아이스커피를 들고 거울을 바라보는가 하면 침대가 보이는 객실 안에서 턱을 괸 채 미소를 지으며 여유로운 분위기를 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 한 손에 생수병을 든 채 플래시를 터뜨려 거울 셀카를 찍었다. 긴 흑발과 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 자연스러운 모습만으로도 화보 같은 분위기를 완성했다.

최근 티파니 영은 배우 변요한과의 신혼생활을 공개하며 화제를 모아왔다. 두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했고 약 1년간의 교제 끝에 지난 2월 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐다. 그는 결혼 후 방송을 통해 "든든한 내 편이 생겼다"며 변요한과의 신혼생활에 만족감을 드러내기도 했다. 두 사람은 최근 하와이로 허니문을 다녀왔고 변요한 역시 "우리 와이프와 다녀왔다"고 직접 밝힌 바 있다.

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지난 16일에는 티파니 영이 변요한 주연 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' VIP 시사회에 참석해 남편을 공개 응원하기도 했다. 신혼부부다운 행보를 이어온 가운데 이번에는 변요한의 모습 없이 홀로 여유를 즐기는 듯한 일상을 공개하며 또 다른 분위기를 보여줬다.

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본업에서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 티파니 영은 최근 첫 솔로 정규앨범 'Edge of Calm'을 발표, 아시아 투어에 돌입했다. 홍콩을 시작으로 자카르타 싱가포르 타이베이 호찌민 방콕 등을 거쳐 오는 12월 서울에서 투어를 마무리할 예정이다.

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20일에는 앨범 수록곡 'Lovers'와 'Moment' 라이브 클립을 공개하며 가수로서의 행보에도 박차를 가했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com