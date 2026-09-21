'싱글맘' 지연수 "돈 없어 비참해 울어...생계 위해 아프지도 못해"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 지연수가 싱글맘으로 아들을 키우며 겪은 현실적인 경제적 부담을 털어놨다.

21일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "구독자 사연 [면접교섭권]고민 상담"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 지연수는 '초등학생 아들을 홀로 키우는 30대 싱글맘이 아이가 하고 싶어 하는 축구를 가르쳐주고 싶지만, 매달 나가는 고정 지출 때문에 망설이고 있다'는 사연에 자기 아들 민수 군을 키우며 겪었던 경험을 꺼냈다.

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지연수는 "학년이 올라갈수록 돈이 더 많이 나가게 되고, 하고 싶은 게 또 더 늘어난다"라며 "아들 민수도 하고 싶은 게 많은데 내가 돈 때문에 안 된다고 자른 것들이 많다. 그래서 되게 미안했다"고 말했다.

월 고정 지출 200만 원에 대해서도 현실적인 이야기를 했다. 그는 "태권도도 띠 하나 딸 때마다 특별 과외를 받는데 돈이 추가로 붙는다"라면서 "태권도 학원비에 주말 특별 활동하는 돈까지 다 따지면 한 달에 들어가는 돈이 못해도 30만 원이 넘는다"고 밝혔다.

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지연수는 사연자가 커피와 배달 음식도 줄이며 최대한 아끼고 있다는 점에 대해서도 공감했다.

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그는 "나는 뭘 사본 지가 오래됐다. 물욕이 없어서 안 사는 게 아니라 아까워서 못 사는 거다"라면서 "엄마니까 그런 걸 아껴서 아이한테 쓰게 되는 게 너무 당연해지는 거다"라며 자녀를 위해 자신의 소비를 줄이게 되는 부모의 마음을 전했다.

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생활비에 대한 현실적인 부담도 언급했다. 지연수는 "진짜 숨만 쉬어도 한 달에 200만 원 이상이 그냥 나간다"라면서 "거기다가 여름에 에어컨 틀어야 되지, 겨울에는 가스비 이런 부수적인 게 너무 많이 들어간다"고 말했다. 그는 "한 달에 200만 원 나가는 거면 그래도 평균치다. 아이 한 명 키우는 데 돈 많이 든다"라고 했다.

특히 지연수는 쉬는 것조차 쉽지 않은 자신의 현실을 고백하기도 했다. 지연수는 "나는 돈이 없어서 장난감 등을 못 사준 적도 있었다. 내가 너무 비참해서 운 적도 있었다"라고 털어놨다.

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이어 "나도 벌어야 하는 기본 수입이 있다. 그걸 맞추기 위해 아프지 못한다. 휴무라는 게 없다. 내 스스로가 엄청 나를 힘들게 하면서 살았다"라며 "주말 알바도 해보고 다 해봤다. 근데 그것에서도 안 될 때는 나라에서 주는 혜택 같은 걸 엄청 많이 찾아본다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

지연수는 지난 8월 유튜브 채널을 통해 생계를 위해 방송인이라는 사실을 숨긴 채 곰탕집에서 아르바이트하고 있다고 밝힌 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com