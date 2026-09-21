'현빈♥' 손예진, 4살 子 위해 누에까지 데려온 도치맘 "나방까지 키웠다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손예진이 4살 아들을 위해 누에를 집으로 데려와 직접 키웠던 일화를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '라이프플러스TV'의 라플위클리 'HOT & NEW'에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들'의 배우 손예진, 지창욱, 나나가 출연했다.

이날 손예진은 "누에를 이번에 촬영하면서 처음 봤다. 누에가 뽕잎을 먹는 게 너무 귀엽더라"라면서 "누에를 집에서도 키우더라. 그래서 몇 마리를 얻어갔다"라고 말했다. 그는 "실이 나온다. 나방까지 키웠다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이를 들은 지창욱은 "누에를 나방까지 키우신 분을 처음 봤다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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손예진이 촬영장에서 본 누에를 집으로 가져간 데에는 특별한 이유가 있었다. 바로 아들에게 보여주기 위해서였다. 그는 "사실 아기 보여주려고 갖고 오긴 했는데 그게 되게 재미있더라"며 아들을 향한 애정과 도치맘 면모를 드러냈다.

그러면서 "'나 좀 달라'고 해서 누에랑 뽕잎까지 얻어서 갔다"라고 설명했다. 이후 손예진이 실제로 나방까지 키웠다는 누에의 모습이 공개돼 눈길었다.

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한편, 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com