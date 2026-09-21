'저격 당한' 김다현, 콘서트서 '백만송이 장미'도 불렀는데…심수봉 발언에 오열

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 심수봉이 한참 어린 후배 가수 김다현을 돌연 저격해 논란이 된 가운데, 두 사람을 향한 개인적 인연에 대해서도 관심이 모아졌다.

21일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에서는 ''눈물 펑펑 흘린 김다현' 공개 저격 후 고개 숙인 심수봉..'뒤늦게 밝혀진 전말''이라는 제목의 영상이 게재됐다.

심수봉은 지난 20일 진안 홍삼축제 무대에 올랐다. 19살 후배 가수 김다현의 다음 순서로 무대에 오른 심수봉은 노래 두 곡을 소화한 후 돌연 김다현을 저격했다. 심수봉은 "제 앞에 노래 부른 여자가 제 머리를 어지럽게 만들었다. 여기 혹시 그 매니저가 와있냐"며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지 삶이 뭔지도 모르는 거 같다. 노래를 듣고 있는데 너무 힘들어서 여러분 앞에서 얘기한다. 앞으로 내 앞에 선수라고 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니"라며 김다현을 향한 쓴소리를 했다.

Advertisement

무대를 마친 후 모니터링을 하던 중 심수봉의 발언을 들은 김다현은 큰 충격에 휩싸였다고. 김다현의 부친인 훈장 김봉곤은 한 매체를 통해 "자신이 정말 좋아하고 존경하는 선생님이 그렇게 날벼락 같은 이야기를 하시니까 너무 당황스러워하고 충격을 받은 거 같다. 펑펑 울더라. 그걸 지켜보고 있는 우리 부부 마음도 좋지 않다"고 털어놨다.

실제로 김다현은 심수봉을 향한 존경심을 공개적으로 드러내왔다. 지난 3월 생애 첫 전국투어 콘서트에서도 김다현은 첫 곡으로 심수봉의 '백만송이 장미'를 선곡했다. 당시 김다현은 직접 피아노 연주를 하며 대선배인 심수봉의 곡을 커버할 정도로 심수봉을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

하지만 심수봉의 뜬금없는 후배 저격에 두 사람이 과거 악연이 있었던 것 아니냐는 추측까지 제기됐다. 하지만 이진호는 "두 사람은 무대에서 뿐만 아니라 개인적인 인연조차 없었다. 김다현 양이 심수봉 선생님과 마주하거나 스쳐 지나갈 시간 조차 없었다"고 밝혔다. 물론 심수봉은 김다현이 MBN '현역가왕'에 출연했을 당시 스페셜 국민 마스터로 출연해 김다현의 노래를 들은 적이 있었다. 그러나 이진호는 "심수봉의 발언이 특정한 개인적인 감정 때문이라고 볼만한 근거는 없다"고 밝혔다.

Advertisement

한편, 심수봉은 논란 이후 공식 입장문을 통해 공개적으로 사과했다. 심수봉은 "모두가 웃고 즐겨야 할 트로트 축제 현장에서 적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말로 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "무엇보다 앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다. 그럼에도 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 주는 말을 한 점은 분명 잘못됐다"고 김다현 가족에게도 직접 사과했다고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com