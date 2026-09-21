김해준, '태도논란' 양상국에 폭발 "♥김승혜 손 덥석 잡아, 나도 모르게 욕설"

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 김해준이 양상국에게 욕설을 날렸던 일화를 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 개그우먼 강유미, 김해준, 나보람, 김용명이 게스트로 출연했다.

최준, 쿨제이, 태양인 등의 부캐를 연속으로 히트시킨 김해준. 김해준은 최근 나보람과 함께 '낭만부부'에서 60대 남성 김기필로 열연 중이다. 신동엽은 "그게 인상적이었다. 제수씨 승혜 씨를 부른 게 신박하더라"라며 실제 아내인 김승혜와 양상국의 소개팅 콘텐츠를 언급했다. 신동엽은 "와이프를 소개시켜서 상국이가 손잡고 하는데 상국이가 잘 살린 거 같긴 한데 그때 어땠냐"고 심경을 물었고 김해준은 "손잡고 하는 건 대본에 아예 없었다"고 밝혔다.

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김해준은 "아예 없었던 거였고 점점 하다 보니까 편집된 게 너무 많은데 지금도 너무 친하니까 상국 선배님이 중간중간 저를 놀리고 싶어서 계속 장난을 쳤다. 장난으로라도 스킨십하는 척하면 제가 받는 타격감이 있으니까 계속하다가 길을 걷는데 손을 덥석 잡더라. 그때 저도 모르게 삼촌 역할하면서도 '야 XX. 네가 이러면 안 되는 거 아니야?' (하게 되더라.) 순간 화가 났다. 진짜 덥석 잡았다"고 토로했다.

신동엽은 "그게 얼마나 재밌었겠냐"며 웃었고 김해준은 "이게 너무 재밌겠다 생각하고 했는데 하고 나서 화가 너무 나서 잘못 짰다 싶었다. 개그맨들 놀리고 싶어하는 마음이 있으니까. 재밌게 촬영?는데 재밌게 봐주셨다"고 밝혔다.

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신동엽은 "내가 상국이었으면 훨씬 독하게 장난쳤을 거다. 상국이는 그래도 양반이더라"라고 언급했고 김해준은 "그것도 제 입장에서는 대본화로 최대한 방어를 했는데 그걸 계속 그렇게 해주셨던 거다. 그래도 너무 재밌었다"고 인정했다.

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김용명은 "승혜가 예쁘잖아. 얼굴 작고 순천애인데 사투리 쓸 때 너무 귀엽더라"라고 밝혔고 강유미 역시 "개그우먼 중에서 제일 예쁜 거 같다"고 칭찬했다.

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한편, 양상국은 '낭만부부' 인연으로 김해준과 함께 지난 5월 예능 프로그램 '놀라운 토요일'에 출연했으나 김해준의부캐 세계관을 방해하는 무리수로 태도 논란이 불거졌다. 이후 양상국은 "웃기고 싶어서 오버해서 실수를 했다"며 "해준이랑은 너무 잘 지낸다. 짚을 건 짚고 사과할 건 하고. 잘못한 건 사과하고 다시 또 잘해야 한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com