"남편 바닥 기어다니라고" 싱글인 척 방송한 유부녀...서장훈 "그짓을 왜 해?" ('물어보살')

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[스포츠조선 정안지 기자]서장훈과 이수근이 결혼 사실을 숨긴 채 틱톡 라이브 방송을 이어가고 있는 사연자에게 현실적인 조언을 건넸다.

31일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서는 결혼 사실을 숨긴 채 틱톡 라이브 방송을 이어가고 있다는 사연자가 등장했다.

이날 사연자는 "유명해지고 싶어서 집에서 라이브 방송을 시작하게 됐다"라면서 "처음엔 솔로인 척하고 시작했는데, 사실 올해 결혼을 해서 유부녀다"라고 말했다. 이어 "자꾸 거짓말을 하고 숨기게 돼서 시청자들에게 어떻게 이야기해야 하나 걱정된다"라며 고민을 털어놨다.

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이에 이수근은 "내가 남편이라면 아내가 유명해지고 싶어 해도 아내가 미혼인 것처럼 이야기하면 기분 안 좋을 것 같다"라고 말했다. 남편도 같은 시기에 방송을 시작했지만 남편은 유부남인 걸 밝히고 시작했다고.

서장훈은 "왜 솔로인 척하냐"라고 물었고, 사연자는 "여캠 느낌으로 유혹도 해야 하고, 남자 시청자분들 들어오면 '오빠'라고 하려고 했는데 성향이 '오빠'라고 하는 게 안 되더라"라고 설명했다.

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이어 사연자는 방송하고 싶은 이유에 대해서는 "어렸을 때부터 유명해지고 싶었다. 연예인이 꿈이다. 개그맨, 마술사, 슈퍼스타K도 지원해 봤다. 연기 학원도 등록했는데 미용 길을 가게 되면서 디자이너로 올라가야 하니까 꿈을 펼치지 못하게 됐다"라고 말했다. 그는 "뇌전증을 겪으면서 '후회하지 않고 살자'라는 생각이 들어서 방송에 더 힘쓰는 중"이라고 덧붙였다.

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남편과 10년 만났다는 사연자는 "서로 이해해 주려고 한다. 내가 방송하고 싶어 하는 거 아니까 남편도 이해해 줬는데, 점점 이성과 소통 방송으로 싸우기 시작하고 결혼 3개월 만에 이혼 이야기도 나왔다"라고 털어놨다.

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사연자는 "거짓말로 시작했다 보니까 점점 결혼반지도 빼고 방송하고, 남편에게 카메라에 안 거리게 바닥에 기어다니라고까지 했다"라고 털어놨다.

이를 듣던 서장훈은 "그게 무엇을 위한 거냐"라면서 "너한테 더 중요한 게 방송이냐 남편이냐"라고 일침을 가했다.

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사연자는 "매일 소통하다 보니 친한 친구 느낌이다. 거짓말을 솔직하게 말하려 해도 입이 안 떨어진다. 이야기하면 친한 친구를 배신하는 느낌이다"라고 말했다.

그러자 이수근은 "아니다. 친한 친구일수록 더 말해야 한다"라며 "시청자가 더 많아지기 전에 솔직하게 이야기해야 한다. 나중에 진실을 알게 되면 그때 달릴 악성 댓글 어떻게 이겨내려고 하나"라면서 현실적인 조언을 건넸다.

anjee85@sportschosun.com