이기찬, 창고형 약국 한복판서 ‘감기’ 열창…독특 버스킹에 “이게 맞나요”

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이기찬이 대표곡 '감기'를 24년 만에 다시 부른 데 이어 실제 약국을 무대로 버스킹까지 펼치며 뜻밖의 홍보전에 나섰다. '감기'와 '약국'이라는 절묘한 조합에 누리꾼들도 "환절기 연금송"이라며 웃음을 터뜨리고 있다.

이기찬은 최근 자신의 SNS에 "이게 맞나여? 독감 접종이 시작되었습니다! 감기 들어주세요~~"라는 글과 함께 '약국 버스킹 프로젝트' 일정을 공유했다.

공개된 영상 속 이기찬은 일반 공연장이 아닌 약국 한가운데 마이크를 들고 서 있다. 뒤로는 각종 의약품과 건강기능식품이 빼곡히 진열돼 있고 곳곳에는 '감기 2026' 포스터까지 붙어 있어 이색적인 풍경을 완성했다.

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또 다른 버스킹 현장에서도 상황은 비슷했다. 대형 약국 매장을 배경으로 이기찬이 자신의 히트곡을 열창하는 모습이 포착됐고 영상 위에는 "R&B 1황 서울 약국 출격 예정", "약국 버스킹 프로젝트 남은 일정 확인하기"라는 문구까지 등장했다.

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가수가 감기약이 진열된 약국에서 '감기'를 부르는 예상 밖의 장면에 반응도 쏟아졌다. 누리꾼들은 "환절기 연금송 감기 흥해라", "감기 진짜 좋아요", "대박 버스킹이다", "다음 약국은 어디예요?", "직접 들으니 정말 멋있다"며 반가움을 드러냈다.

특히 "왐마 감기 진짜 대박. 감기 지독하다 감기 조심해 기찬아"라는 장난스러운 반응부터 "감기라 약국?", "감기약 광고려나?"라는 댓글까지 이어지며 콘셉트 자체가 화제를 모았다.

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반면 익숙한 발라더가 별도의 무대 없이 약국 매장에서 노래하는 모습을 낯설게 바라보는 시선도 있었다. 일부 누리꾼들은 "아무리 행사라지만 이기찬을 저런 약국에서 노래시키냐", "무대도 없이 부르는 게 맞나", "이 좋은 노래를 여기서 듣다니 묘하다" 등의 반응을 남겼다. 이에 다른 누리꾼들은 "프로모션 아니냐", "감기 2026 버전이라 일부러 약국에서 하는 것 같다"며 이색 마케팅이라는 의견을 내놨다.

이기찬이 이처럼 '감기' 홍보에 진심인 이유는 24년 만에 자신의 대표곡을 새롭게 꺼내 들었기 때문이다. 이기찬은 지난 19일 새 싱글 '감기(2026)'를 발매했다. 2002년 발표돼 큰 사랑을 받았던 원곡을 처음으로 리메이크한 버전이다. 원곡의 애절한 발라드 감성 대신 모던 록 분위기의 사운드를 입혔고 기교를 덜어낸 담백한 창법으로 이별의 감정을 다시 표현했다.

한편 이기찬은 계속해서 '약국 버스킹'을 이어갈 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com