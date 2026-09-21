범키 마약 사건에 이혼까지 결심했던 아내 "8년간 속여, 쎄했던 건 빙산의 일각" ('못간다')

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[스포츠조선 이우주 기자] DJ 강다혜가 남편 범키의 마약 사건 후 이혼까지 결심했다고 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에서는 ''나는 못 살겠습니다' 범키 아내가 지나온 전쟁 같은 시간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

강다혜는 남편 범키의 마약 사건을 돌아보며 당시 심경을 밝혔다. 강다혜는 "처음엔 너무 억울했다. 남편이 저를 거의 8년을 속였다. 카드 내역을 변호사한테 뽑아줘야 했다"고 뒤늦게 범키의 잘못을 알게 됐다고 밝혔다. 강다혜는 "제가 쎄했던 건 정말 빙산의 일각이다. 제가 (범키가) 마약사건이라는 거 억울하다 했을 때도 떠날 생각이 없었다. 억울한 게 잘 해결 되겠지 했는데 억울한 게 아니라는 걸 (카드내역을 통해) 눈으로 확인하니 못 살겠더라. 시댁에 말씀 드리고 회사한테도 연락하지 말라 하고 집에 가서 엄마한테 못 살 거 같다고 얘기했다"고 털어놨다.

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하지만 어머니는 뜻밖의 반응을 했다고. 강다혜는 "제가 남편이랑 3개월을 엄청 싸울 때 엄마한테 뭐라 했겠냐. 울면서 못살겠다 했는데 그 과정을 봤으니까 '그게 아니라 네가 기범이를 못 고친다'고 하셨다"고 털어놨다.

이후 이혼의 마음을 서서히 접었다는 강다혜는 "저는 (구치소) 면회도 안 갔다. 남편이 똑바로 된 답장이 올 때까지 면회도 안 갔다. 못 가겠더라. 엉뚱한 답이 와서 열받았다. 이혼 안 하고 살기로 마음 먹었는데 속도가 느리니까 열받더라"라고 털어놨다.

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범키는 지난 2012년 8월부터 2013년 9월까지 지인 2명에게 필로폰 약 6kg과 엑스터시 10정을 판매하고 자신도 엑스터시를 투약한 혐의로 구속됐다. 1심에서는 무죄를 선고했으나 2심에서는 범키가 2012년 서울의 한 호텔에서 엑스터시를 투약했다는 공소사실을 받아들여 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했다. 이에 무죄를 주장해온 범키는 항소심 판결에 불복해 상고했으나 대법원은 상고를 기각하고 원심을 확정했다.

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wjlee@sportschosun.com