쯔양, 먹방 유튜버 ‘수익 중단’ 비상에도 새 영상 버젓이…“못 보는 줄 알았다”

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜브의 폭식·섭식장애 관련 광고 정책 강화로 일부 먹방 크리에이터들의 수익 창출이 중단되고 수백 편의 영상까지 삭제되는 가운데 '먹방 대표주자' 쯔양은 새 시장 먹방을 공개하며 평소와 다름없는 행보를 이어갔다.

21일 오후 쯔양의 유튜브 채널에는 '인천 국제시장 다 못털었습니다. 어딜가나 50년 전통?! 닭강정 떡볶이 핫바 길거리음식 먹방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 쯔양은 약 4년 만에 인천 신포국제시장을 방문해 길거리 음식 투어에 나섰다.

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시작부터 계획대로 풀리지는 않았다. 먹으려고 점찍어둔 공갈빵과 타르트, 칼국수 등 여러 유명 맛집이 휴무이거나 재료가 떨어져 문을 닫은 상태였기 때문. 쯔양은 "오늘 이것저것 먹으려고 준비했는데 다 닫았다"며 눈물을 글썽이는 듯한 표정을 지어 웃음을 안겼다.

아쉬움도 잠시였다. 먹방은 본격적으로 시작됐다. 쯔양은 신포닭강정에서 프라이드와 양념을 반반으로 주문해 바삭한 식감을 즐겼고 50년 전통 분식집에서는 떡볶이와 수제 튀김, 내장 등을 맛봤다. 즉석에서 튀겨낸 핫바를 먹으며 부드러운 식감에 감탄하기도 했다. 이후 찹쌀도넛과 크림빵 등 시장표 빵을 거쳐 70년 전통 노포에서 메밀국수와 생선가스를 맛봤다. 마지막에는 오징어 튀김까지 더하며 당초 여러 맛집이 문을 닫았던 아쉬움을 달랬다.

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쯔양의 새 먹방이 더욱 눈길을 끄는 이유는 이날 먹방 유튜버들을 둘러싼 '수익 창출 비상' 소식이 잇따라 전해졌기 때문이다. 최근 구독자 44만여명을 보유한 먹방 유튜버 살빼조는 자신의 채널 수익 창출이 중단됐다고 밝혔다. 또 다른 유튜버 미소는 유튜브의 관련 정책 적용 이후 약 4년치 영상 가운데 339개를 삭제했다고 전했다.

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누리꾼들도 최근 먹방 채널들의 수익 중단과 영상 삭제 소식에 이번 영상을 반가워했다. "먹방 채널 다 삭제된다길래 못 보는 줄 알았다"는 반응이 나온 가운데 "이 정도면 시장을 드시는 게…"라며 쯔양 특유의 대식 먹방을 반기는 댓글도 이어졌다.

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유튜브의 공식 광고 친화적 콘텐츠 가이드라인은 섭식장애를 중심으로 폭식 방법이나 음식 숨기기·비축하기 등 유해한 행동을 구체적으로 다루는 콘텐츠에 광고 제한을 두고 있다. 일반적인 음식 콘텐츠나 교육·다큐멘터리적 맥락까지 모두 같은 기준으로 막는 것은 아니다.

그럼에도 국내 먹방 크리에이터들 사이에서는 실제 수익 창출 중단 사례가 이어지면서 긴장감이 커지고 있다. 특히 대식이나 폭식으로 받아들여질 수 있는 콘텐츠가 어디까지 제재 대상이 될지를 두고 업계의 관심이 집중되고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com