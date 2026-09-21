미르, 미모의 ♥2살 연상 아내 최초 공개…"결혼 때 '환승연애' 나연 닮았다고"

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[스포츠조선 정안지 기자]미르가 2살 연상의 아내 얼굴을 최초로 공개했다.

21일 유튜브 채널 '방가네'에는 "방가네 며느리 드디어 최초공개!!이젠 못숨기것다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 미르는 "올 것이 왔다. 분홍개구리 공개"라며 그동안 얼굴을 스티커로 가려왔던 아내의 모습을 공개했다. 고은아는 "더 이상 스티커를 안 붙이고 우리 분홍개구리의 매력적인 표정과 모습을 보여주기 위해 우리 분홍개구리가 큰 결심을 했다"라고 했다.

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그동안 분홍개구리로 불리던 미르의 아내는 "안녕하세요. 방철용(미르 본명)의 아내, 방가네 며느리, 플로우 데스 원장님 윤유연이다"라고 인사했다. 미르는 "나보다 2살 많다. 1989년생이다"라고 아내의 나이를 밝혔다.

이때 고은아의 언니는 올케를 향해 "나랑 닮았다는 이야기가 많다"라고 하자, 고은아는 "불쌍하다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 미르 역시 "유튜브를 보면 '효선 언니 같다'는 이야기를 진짜 많이 하더라"고 거들었다. 이때 고은아는 올케를 향해 "얘도 정상은 아니다"라며 장난을 쳤고, 미르의 아내 역시 유쾌하게 받아들이며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

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이어 고은아는 "어쨌건 일반인이었기 때문에 이렇게 공개가 된다는 것에 있어서 많이 부담이 될 거다"라며 "많은 응원과 격려가 필요하다"라고 당부했다.

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미르는 "솔직히 왜 공개하냐면 좀 민망하다. 편집 과정에서 보면 아내의 얼굴이 조금씩 나와서 '이미 다 아는데 왜 공개를 안 하냐'는 느낌이었다"라며 아내의 얼굴을 공개한 이유를 밝혔다.

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이어 미르는 조카와 관련한 일화를 꺼내며 아내의 공개를 둘러싼 비하인드도 전했다. 미르는 "아내가 결혼할 때 '환승연애' 나연 닮았다고 해서 그 뒤로 공개를 안 한 거다. 누구 닮았다는 거 함부로 이야기 하면 안 된다"라고 너스레를 떨었다. 이에 아내는 미르를 향해 "그분이 예쁘냐, 내가 예쁘냐"라고 물었고, 미르는 답하지 않고 소리를 지르며 당황한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

한편 미르는 지난해 12월 경기도 성남 모처에서 2살 연상의 비연예인과 결혼했다.

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anjee85@sportschosun.com