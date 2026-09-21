16기 광수, 사업 망해 모아둔 돈 0원…데이트도 ♥22기 현숙 협찬에 의존 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 광수의 재정상황이 공개됐다.

21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 16기 광수(본명 정일대)와 22기 현숙(김소연)의 갈등이 그려졌다.

이어 벼르고 별렀던 현숙 측 영상이 공개됐다. 여행 당일, 현숙은 약속 시간에 맞춰 광수를 만나기 위해 기다렸으나 광수는 40분이나 늦었다. 폭염에도 40분 넘게 광수를 기다린 현숙이지만 광수에게 화를 내지 않았다. 하지만 광수는 사과는 커녕 "준비하다 보면 늦을 수도 있다"며 되레 짜증을 냈다. 광수는 "되게 많이 늦은 게 아니라 충분히 이해 가능한 범위라고 생각한다. 그렇게 잘못한 건 아니라서 사과를 안 했다"고 당당하게 말했다. 여행을 가는 길에도 광수의 짜증을 계속됐다. 상반된 광수의 모습에 김희철은 "내가 알던 사람이 아닌 거 같다"고 경악했다.

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매사에 불만인 광수는 여행 내내 투덜거렸다. 저녁을 먹기 위해 고기를 굽던 광수는 고기를 떨어뜨리자 짜증을 냈다. 현숙은 "오빠가 욱하고 언성 높이는 게 있다. 그래서 제가 달래줬다"며 광수의 기분을 풀어주기 위해 애썼다.

심지어 이 펜션은 현숙이 협찬 받은 곳이라고. 두 사람의 데이트 10번 중 8번은 협찬이었다. 현숙은 "제가 '나솔' 전에도 블로그를 되게 잘 써서 협찬이 잘 들어왔다. '나솔' 이후에는 DM으로 온다. 저런 펜션은 대부분 현숙인 걸 알고 딸이랑 여행 오라고 해주셨다"며 "'나솔' 전에는 그렇게 안 찍었다. 다 돈이 되니까 찍는 것"이라 펜션에 들어오자마자 사진을 열심히 찍은 이유를 밝혔다.

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바쁜데도 협찬을 받는 이유에 대해 현숙은 뜻밖의 이야기를 했다. 현숙은 "눈치가 보여서. 데이트 비용을 오빠가 안 쓰게 하려고 협찬을 받는다"며 "우선은 재정 상태가 모아둔 돈이 0원이고 0원을 넘어서 마이너스"라고 밝혔다.

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이에 이효리는 "그렇게 구박을 당하고 욕을 먹어도 시중 드는 이유를 알았다"고 밝혔고 서장훈은 "연애하지 마라. 이렇게까지 연애 해야 되냐. 본인이 열심히 일해서 돈을 모으고 여유가 있을 때 연애를 해야지 본인 마음에 여유가 없으니까 사소한 거에도 짜증이 나는 것"이라 밝혔다.

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재정적으로 여유가 없는 광수를 위해 현숙은 1년 동안 33번의 협찬을 받으며 데이트 비용을 아꼈다. 하지만 현숙은 "고마워하진 못할 망정 금액을 보고 생각하고 잡으라 하더라"라고 광수를 폭로했다. 이에 광수는 "집이랑 가까운 줄 알고 잡았는데 멀더라. '우동 먹으러 한 시간을 가야 하나? 거긴 가지 말자'고 한 것"이라 해명했지만 현숙은 "결정권이 100% 광수에게 있는 건 아니지만 눈치는 보인다"고 토로했다. 이효리는 "내가 남자친구가 있는데 데이트를 협찬으로만 한다? 내가 왜 만나냐"고 싸늘하게 이야기했다.

wjlee@sportschosun.com