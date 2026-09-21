"母에 죄짓는 기분" 서장훈, '11년 뇌출혈 母' 간병 줄이려는 예비신랑에 공감 ('물어보살')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]서장훈이 11년째 어머니를 간병하고 있는 예비신랑 고민에 자신의 경험을 털어놓으며 진심 어린 조언을 건넸다.

31일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에서는 11년째 어머니를 돌보고 있는 예비신랑이 찾아와 결혼을 앞두고 깊어진 고민을 털어놨다.

이날 11년 전 갑자기 뇌출혈로 쓰러진 뒤 1등급 뇌병변 장애로 11년간 누워계신 어머니를 간병 중이라는 사연자는 여자친구와의 결혼을 앞두고 고민이 커졌다고 사연을 밝혔다.

Advertisement

어머니는 수술 후 6개월은 병원에서 간병인 도움 받다가 높은 간병비에 이후 사연자가 2년 동안 24시간 직접 간병했다고. 다행히 어머니가 의식불명 상태에서 의식장애 상태로 조금씩 호전 됐고, 집으로 모실 수 있게 됐다.

사연자는 결혼을 앞두고 간병 방식에도 변화를 고민하고 있었다. 그는 "결혼하면 분가한다"라면서 "평일 낮에는 간병인을 두고 있고 누나와 격일로 오후 10시부터 오전 8시까지 간병 중"이라고 밝혔다. 이어 "결혼 후 직접 간병하는 횟수를 줄여나가야 하지 않을까"라면서 "누나도 결혼했다. 누나도 일주일에 3,4번 밤에만 와서 본가와 신혼집을 격일로 오가며 간병 중"이라고 밝혔다.

Advertisement

그는 "'누나를 보고 잘 따라 하면 되겠지' 싶었다. 결국 엄마는 내 손을 벗어나는 게 순리 아닌가"라면서 "머리로는 이해가 되는데 마음으로 받아들이는 게 어려운 상황"이라고 털어놨다.

Advertisement

다행히 여자친구는 의뢰인의 상황을 잘 이해하고 있었고 7년의 연애기간 어머니를 직접 찾아가기도 하고, 여자친구의 부모님 역시 상황을 알고 이해하고 있다고.

Advertisement

이에 서장훈은 "나도 예전에 비슷한 경험이 있었다"라면서 "자식으로서 내가 다른 분에게 맡기고 자주 들여다보지 못하면 내가 마치 죄를 짓는 기분이 든다. 나도 그런 생각을 했었다"라며 자신의 경험을 꺼냈다. 서장훈은 지난 2024년 모친상을 당해했다. 서장훈의 모친은 오랫동안 투병 생활을 해온 것으로 알려졌다.

그는 "그런데 결혼 후에도 지금처럼 어머니 간병을 하겠다는 건 아내에 대한 배려가 부족하다고 생각한다. 너무 희생을 강요하는 거다"라고 말했다. 이어 "어머니와 아내의 밸런스를 잘 조절하는 것도 너의 능력이다"라면서 "어머니만큼 잘 해야 할 사람이 생긴 거 아니냐"라고 강조했다.

Advertisement

서장훈은 "너의 미안한 마음을 돈을 셋이서 모아서 좋은 시설의 병원으로 어머니를 모시는 게 장기적으로 맞는 것 같다"라며 "병원에 있으면 장점이 있다. 어머니 응급 상황에 처했을 때 바로 대응할 수 있지 않나"라고 설명했다. 이어 "다 장단점이 있다. 병원에 모시면 돈이 걱정된다"라며 "하지만 하나를 얻으면 하나는 포기해야 한다. 그거 없이 모든 걸 얻기는 힘들다"라며 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com