22기 현숙, 전남편 폭행에 장기파열 고백 "♥16기 광수, '왜 맞았는지 알겠다'고" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 현숙이 광수의 망언을 폭로했다.

21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 16기 광수(본명 정일대)와 22기 현숙(김소연)의 갈등이 그려졌다.

현숙은 광수와 갈등이 불거졌던 '200만 원' 사건을 언급했다. 광수는 대기업 퇴사 후 사업 실패로 빚만 있는 상태라고. 이에 현숙은 협찬으로 데이트 비용을 충당하고 있었다.

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현숙은 "(광수가) 데이트 비용 때문에 카드값이 200만 원이 나왔다더라. 말이 안 된다 싶어서 카드 내역서를 보여달라 했다. '데이트 비용이 문제면 100만 원을 보내주겠다' 했는데 갑자기 화를 내면서 왜 나를 의심하냐더라. 4시간 동안 나를 붙잡고 얘기했다. 그 당시에는 반박을 못하겠고 숨이 안 쉬어지더라. 그래서 나중에 제정신일 때 들어보려고 녹음을 했다"고 밝혔다. 이에 광수는 "연인인데 '카드 내역서 보여주면 돈 줄게'라는 게 이해가 안 됐다"고 현숙에게 화를 낸 이유를 밝혔다.

현숙의 주장에 따르면 광수의 카드값 중 데이트 비용은 100만 원도 안 됐다고. 현숙은 "그 사건 이후로 9:1로 제가 데이트 비용을 부담한다. 그때 자격지심이 있다는 걸 알게 됐다"고 밝혔다.

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현숙은 광수의 자격지심을 느낀 사건들을 언급했다. 광수가 살고 있는 양평 전원주택에 놀러 갔다는 현숙. 그때 돈벌레가 현숙의 옷 안으로 들어갔고, 너무 놀란 현숙은 주저 앉아 엉엉 울었다고 밝혔다. 하지만 광수는 걱정은 커녕 현숙이 자신의 집을 무시한다며 화를 냈다고.

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특히 현숙은 자신이 자녀가 있다는 점을 광수가 흠으로 생각하고 있다고 밝혔다. 이에 현숙이 서운함을 토로하자 광수는 "그럼 나를 안 만나면 된다"고 발언했고, 이효리는 "못돼 X먹었다"고 분노했다.

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심지어 현숙은 광수 때문에 정신과 치료까지 받았다고. 현숙은 "전남편이 폭력적이어서 제가 장기파열이 됐다. 제가 얼마나 아팠는지 오빠가 안다. 근데 '왜 맞았는지 알겠다'더라"라고 밝혀 모두를 경악하게 했다. 현숙은 "오빠를 만나기 전에 더 밝고 건강했다. 너무 슬프다"라고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com